Οι Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ διεξάγουν επιχείρηση στο Ιράν με σκοπό τη διάσωση του αγνοούμενου μέλους του πληρώματος του καταρριφθέντος F-15, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Telegraph» της Βρετανίας.

Το Ιράν κατέρριψε ένα αμερικανικό F-15 πάνω από τον εναέριο χώρο του, το πρώτο μαχητικό αεροσκάφος που καταστράφηκε από εχθρικά πυρά από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με αναφορές, δύο μέλη του πληρώματος χρησιμοποίησαν τα εκτινασσόμενα καθίσματα, πυροδοτώντας έναν αγώνα δρόμου μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων Αμερικανών πιλότων.

Ο ένας διασώθηκε σε μια επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν δύο στρατιωτικά ελικόπτερα των ΗΠΑ και αεροσκάφη ανεφοδιασμού που πετούσαν σε χαμηλό ύψος, τα οποία δέχθηκαν πυρά από ελαφρύ οπλισμό.

Και τα δύο ελικόπτερα χτυπήθηκαν από ιρανικά πυρά, με το ένα να αφήνει ίχνος καπνού καθώς επέστρεφε σε ιρακινό έδαφος, αλλά προσγειώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Την ίδια ώρα, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδιδαν εικόνες από ένοπλες ομάδες πολιτοφυλακής που εξαπέλυσαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου Αμερικανού.

Μάλιστα, ανακοινώθηκε αμοιβή περίπου 60.000 δολαρίων για τη σύλληψή του, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις πολίτες καλούνταν ακόμη και να τον πυροβολήσουν.

Αργά την Παρασκευή, εμφανίστηκαν επίσης αναφορές για την πτώση ενός αμερικανικού A-10 Warthog, ενός αεροσκάφους επίθεσης στενής αεροπορικής υποστήριξης, κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο πιλότος είχε διασωθεί.

Ιράν: Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου χλευάζει τις ΗΠΑ για τον αγνοούμενο πιλότο

Ο πρόεδρος του Kοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, με ανάρτησή του στο X χλευάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αφού νίκησαν το Ιράν 37 συνεχόμενες ημέρες, αυτός ο λαμπρός πόλεμος χωρίς στρατηγική που ξεκίνησαν έχει πλέον υποβαθμιστεί από «αλλαγή καθεστώτος» σε «Γεια, μπορεί κανείς να βρει τους πιλότους μας, παρακαλώ;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

After defeating Iran 37 times in a row, this brilliant no-strategy war they started has now been downgraded from “regime change” to “Hey! Can anyone find our pilots? Please?🥺”



Wow. What incredible progress. Absolute geniuses. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 3, 2026

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.