Tο Ισραήλ ανατίναξε φορτηγό - εκτοξευτή βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν (vid)

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ δημοσίευσε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4) ένα βίντεο στο Χ, στο οποίο φαίνεται να ανατινάσσεται ένα φορτηγό, που λειτουργεί ως κινητός εκτοξευτής βαλλιστικών πυραύλων στην περιοχή του Ταμπρίζ, στο Ιράν.

«Ο εκτοξευτής καταστράφηκε, εμποδίζοντας έτσι τις διαδρομές εκτόξευσης πυραύλων προς το Κράτος του Ισραήλ από το δυτικό Ιράν», επισημαίνεται στην ανάρτηση.