Το Ισραήλ περιμένει το «πράσινο φως» των ΗΠΑ για επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις

Το Ισραήλ προετοιμάζει επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά αναμένει το «πράσινο φως» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το Σάββατο ένας ανώτερος αξιωματούχος του ισραηλινού στρατού, προσθέτοντας ότι τέτοιες επιθέσεις πιθανότατα θα πραγματοποιηθούν εντός της επόμενης εβδομάδας.

Η πληροφορία αυτή έγινε γνωστή αφού νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν προκειμένου να συνάψει συμφωνία ή να ανοίξει το Στενό του Χορμούζ, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ξεσπάσει «κόλαση».

Νετανιάχου: Το Ισραήλ χτύπησε πετροχημικά εργοστάσια του Ιράν σήμερα

Οπρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις σήμερα σε πετροχημικά εργοστάσια του Ιράν, τα οποία χαρακτηρίζει ως μια κύρια πηγή χρημάτων για την κυβέρνηση του Ιράν.

Σε βιντεομήνυμα που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι επιθέσεις στα πετροχημικά εργοστάσια ακολούθησαν τα πλήγματα του Ισραήλ στις εγκαταστάσεις χαλυβουργίας του Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ έχει «καταστρέψει το 70% της ικανότητας του Ιράν να παράγει χάλυβα».

«Θα συνεχίσουμε να τους χτυπάμε, όπως υποσχέθηκα», πρόσθεσε.



