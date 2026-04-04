Investing, Reuters

Πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι το Ιράν είναι απίθανο να εγκαταλείψει σύντομα τον έλεγχό του στα Στενά του Ορμούζ, καθώς θεωρεί τον έλεγχο της πιο κρίσιμης πετρελαϊκής αρτηρίας του κόσμου ως το βασικότερο μέσο πίεσης απέναντι στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Reuters, η Τεχεράνη σκοπεύει να συνεχίσει να περιορίζει τη διέλευση από τη θαλάσσια οδό, ώστε να διατηρεί τις παγκόσμιες τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα, ασκώντας άμεση οικονομική πίεση στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να εξασφαλίσει μια ευνοϊκή έξοδο από τη σύγκρουση που διαρκεί ήδη πέντε εβδομάδες.

Το «όπλο μαζικής διατάραξης» και οι επιπτώσεις στην αγορά

Ο αρχικός στόχος της στρατιωτικής εκστρατείας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ήταν να αποδυναμώσει την περιφερειακή επιρροή του Ιράν, όμως οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ο πόλεμος ίσως πέτυχε, άθελά του, το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.

Ο αποκλεισμός των Στενών από το Ιράν έχει εκτοξεύσει τις τιμές του αργού σε υψηλά πολλών ετών, εντείνοντας τους φόβους για πληθωρισμό στις ΗΠΑ, την ώρα που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προετοιμάζεται για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η τακτική πραγματικότητα στο πεδίο καθιστά ακόμη πιο δύσκολη οποιαδήποτε στρατιωτική λύση για το άνοιγμα του διαύλου πλάτους 21 μιλίων. Ακόμη και αν οι αμερικανικές δυνάμεις καταλάμβαναν παράκτιες περιοχές, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) εξακολουθούν να διαθέτουν τη δυνατότητα να διαταράσσουν την εμπορική ναυσιπλοΐα με χαμηλού κόστους drones και πυραυλικά πλήγματα που μπορούν να εκτοξεύονται από το εσωτερικό της ιρανικής ενδοχώρας.

«Το μόνο που χρειάζεται για να αποτραπεί η διέλευση πλοίων είναι ένα ή δύο drones», σημείωσε ο Ali Vaez του International Crisis Group, υπογραμμίζοντας τον ασύμμετρο κίνδυνο που καθιστά σήμερα τη θαλάσσια οδό πρακτικά μη ασφαλίσιμη για τους περισσότερους εμπορικούς μεταφορείς.

Μεταπολεμικά έσοδα και στρατηγικές αποτροπής

Οι εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ακόμη ότι η μακροπρόθεσμη στρατηγική του Ιράν περιλαμβάνει τη μετατροπή του προσωρινού αποκλεισμού σε ένα μόνιμο κανονιστικό πλαίσιο. Ο πρώην διευθυντής της CIA, Μπιλ Μπερνς, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θεωρεί τη δυνατότητα επιβολής «τελών διέλευσης» ως έναν κρίσιμο μηχανισμό χρηματοδότησης της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης.

Το Ιράν αναμένεται να αξιοποιήσει αυτό το «ανακαλυφθέν» ναυτικό μοχλό πίεσης, πέρα από το άμεσο οικονομικό όφελος, για να απαιτήσει μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας και μέτρα αποτροπής σε οποιαδήποτε τελική ειρηνευτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ώρα που ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι ο πρόεδρος είναι «βέβαιος» πως τα Στενά θα ανοίξουν σύντομα, η αμερικανική διοίκηση έχει επίσης διαμηνύσει ότι οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και οι χώρες του Κόλπου, οι οποίες εξαρτώνται περισσότερο από αυτούς τους ενεργειακούς διαδρόμους, θα πρέπει να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στην αποστολή θαλάσσιας ασφάλειας.

Η μεταβαλλόμενη αυτή στάση υπογραμμίζει τη δυσκολία των τρεχουσών διαπραγματεύσεων, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αποκαταστήσουν τις εμπορικές ροές χωρίς να εμπλακούν σε έναν παρατεταμένο και δαπανηρό χερσαίο πόλεμο.