Οι επόμενες φάσεις της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα δεσμεύσουν σχεδόν ολόκληρο το απόθεμα των stealth πυραύλων cruise JASSM-ER, αποσύροντάς τους από αποθήκες που προορίζονταν για άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εντολή για την ανάκληση του όπλου αξίας 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων από τα αποθέματα του Ειρηνικού εκδόθηκε στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με άτομο με άμεση γνώση της υπόθεσης. Πύραυλοι που βρίσκονται σε εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ηπειρωτικών ΗΠΑ, θα μεταφερθούν σε βάσεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ή στο Fairford στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είπε η πηγή, που ζήτησε ανωνυμία λόγω ευαισθησίας των πληροφοριών, μεταδίδει το αμερικανικό οικονομικό πρακτορείο ειδήσεων.

Μετά τις μετακινήσεις, μόνο περίπου 425 JASSM-ER από ένα προπολεμικό απόθεμα 2.300 θα παραμείνουν διαθέσιμοι για τον υπόλοιπο κόσμο.

Αυτό επαρκεί περίπου για 17 βομβαρδιστικά B-1B σε μια μόνο αποστολή. Επιπλέον, περίπου 75 πύραυλοι είναι «μη λειτουργικοί» λόγω ζημιών ή τεχνικών βλαβών.

Ο JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile–Extended Range) μπορεί να πετάξει πάνω από 600 μίλια και σχεδιάστηκε για να πλήττει στόχους από ασφαλέστερες αποστάσεις, αποφεύγοντας τις εχθρικές αεράμυνες. Μαζί με τον βραχύτερου βεληνεκούς JASSM (περίπου 250 μίλια), περίπου τα δύο τρίτα των αποθεμάτων των ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί για τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Η διαθεσιμότητα αναχαιτιστών πυραύλων και όπλων μακράς εμβέλειας αποτελεί ζήτημα από την έναρξη της αεροπορικής εκστρατείας ΗΠΑ–Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Η αντικατάσταση των χρησιμοποιηθέντων όπλων απαιτεί χρόνια παραγωγής με τα τρέχοντα επίπεδα.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν μεγάλο αριθμό όπλων μακρού βεληνεκούς, όπως οι JASSM-ER, περιορίζοντας τον κίνδυνο για το προσωπικό αλλά μειώνοντας τα αποθέματα που προορίζονται για ισχυρότερους αντιπάλους, όπως η Κίνα.

Η χρήση JASSM-ER έχει επιτρέψει στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να πλήττουν στόχους στο Ιράν χρησιμοποιώντας σχετικά φθηνότερα όπλα, μετά την καταστροφή σημαντικού μέρους των ιρανικών αεράμυνων. Ωστόσο, πρόσφατα ένα F-15E των ΗΠΑ καταρρίφθηκε, ενώ ακολούθησε η πτώση ενός αεροσκάφους A-10 και δύο ελικοπτέρων αναζήτησης και διάσωσης δέχθηκαν πυρά.

Μέσα στις πρώτες τέσσερις εβδομάδες του πολέμου, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν πάνω από 1.000 JASSM-ER, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εκτοξεύθηκαν 47 πύραυλοι.