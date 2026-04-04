ΗΠΑ: Συνελήφθησαν η ανιψιά του Κασέμ Σολεϊμανί και η κόρη της

Ομοσπονδιακοί πράκτορες συνέλαβαν την ανιψιά και την κόρη της του πρώην στρατιωτικού διοικητή των ειδικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σολεϊμανί, αφού ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ανακάλεσε το καθεστώς νόμιμης παραμονής τους στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η Χαμιντέ Σολεϊμανί Ασφάρ και η κόρη της είναι τώρα υπό κράτηση» από την αστυνομία μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Ρούμπιο ανακάλεσε τις «πράσινες κάρτες» των δύο γυναικών, τερματίζοντας το καθεστώς νόμιμης διαμονής τους στις ΗΠΑ.

Ο Κασέμ Σολεϊμανί, που θεωρείται ήρωας στο Ιράν, σκοτώθηκε το 2020 στη Βαγδάτη, από πλήγμα μη επανδρωμένων, αμερικανικών αεροσκαφών.

Ρούμπιο: Έχουν ανακληθεί οι πράσινές κάρτες τους

Σε ξεχωριστή ανάρτηση στο X, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι και οι δύο Αφσάρ κατείχαν πράσινες κάρτες των ΗΠΑ, τις οποίες έχει πλέον ανακαλέσει.

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιτρέψει στη χώρα μας να γίνει καταφύγιο για αλλοδαπούς που υποστηρίζουν αντιαμερικανικά τρομοκρατικά καθεστώτα», ανέφερε ο Ρούμπιο στην ανάρτησή του.