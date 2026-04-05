Axios: Διασώθηκε ο αγνοούμενος πιλότος του F-15 που είχε πέσει στο Ιράν

Οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις διέσωσαν το δεύτερο μέλος του πληρώματος του μαχητικού F-15 που καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν, σύμφωνα με το Axios, το οποίος επικαλείται τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με δύο πηγές, ο πιλότος του F-15 και ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων κατάφεραν να επικοινωνήσουν μέσω των συστημάτων επικοινωνίας τους αφού εκτινάχθηκαν την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι ο πιλότος διασώθηκε λίγες ώρες μετά την κατάρριψη του αεροσκάφους. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης διάσωσης, το Ιράν έπληξε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Blackhawk, τραυματίζοντας μέλη του πληρώματος, ωστόσο το ελικόπτερο κατάφερε να συνεχίσει την πτήση του.

Χρειάστηκε περισσότερο από μία ημέρα για να εντοπιστεί και να διασωθεί το δεύτερο μέλος του πληρώματος.