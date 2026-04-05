Ιράν: Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου προειδοποιεί τον Τραμπ ότι η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του
Ιράν: Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου προειδοποιεί τον Τραμπ ότι η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του

05/04/2026 • 20:47
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
05/04/2026 • 20:47
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Ο ισχυρός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου προειδοποίησε απόψε τον Αμερικανό πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ότι όλη περιοχή «θα αναφλεγεί» λόγω των ενεργειών του.

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν στις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί επειδή επιμένετε να ακολουθείτε τις εντολές του Νετανιάχου», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, στα αγγλικά, ο Μοχάμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου αναφερόταν στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

«Η μόνη πραγματική λύση είναι να σεβαστείτε τα δικαιώματα του ιρανικού λαού και να βάλετε τέλος σε αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι», πρόσθεσε.

