Channel 12: Ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ να απορρίψει την εκεχειρία με το Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να μην συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με το Ιράν σε αυτό το στάδιο του πολέμου, μετέδωσε το Channel 12, επικαλούμενο ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ισραηλινού μέσου, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε την Κυριακή στον Τραμπ, φαινομενικά για να τον συγχαρεί για τη διάσωση μέλους πληρώματος αμερικανικού F-15 στο Ιράν, στην πράξη όμως για να εκφράσει την ανησυχία του ότι μια εκεχειρία ενέχει σημαντικούς κινδύνους στη συγκεκριμένη φάση.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου ότι μια εκεχειρία παραμένει πιθανή εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από το αίτημά του η Τεχεράνη να παραδώσει όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει και να συμφωνήσει ότι δεν θα επαναλάβει τον εμπλουτισμό.

Αξιωματούχοι του περιβάλλοντος Τραμπ, τους οποίους επικαλείται το Channel 12, εκτιμούν ότι παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί μια συμφωνία, η τρέχουσα στάση της Τεχεράνης δύσκολα αφήνει περιθώρια για συμφωνία στο άμεσο μέλλον.

