ΥΕΘΑ: Η ελληνική πυροβολαρχία PATRIOT κατέρριψε drone στη Σαουδική Αραβία

Την κατάρριψη ενός drone από την ελληνική πυροβολαρχία PATRIOT στη Σαουδική Αραβία γνωστοποίησε σήμερα το πρωί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

«Γνωρίζεται ότι τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και πρώτες πρωινέςώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της ΕλληνικήςΔύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στηναποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD)Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας,έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV),σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά τηναποστολή της.»

Δεύτερη κατάρριψη σε έναν μήνα

Υπενθυμίζεται πως στις 19 Μαρτίου η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) είχε καταρρίψει δύο ιρανικούς πυραύλους.

«Σήμερα το πρωί η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια του Bασιλείου της Σ. Αραβίας», είχε πει σε δήλωσή του ο Νίκος Δένδιας.

Η αποστολή ελληνικής συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία το 2021 ήταν ενταγμένη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατιωτικής και διπλωματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο την ενίσχυση της άμυνας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στο Βασίλειο. Στόχος της αποστολής είναι η υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Η σχετική συμφωνία υπεγράφη τον Απρίλιο του 2021 στο Ριάντ, στο πλαίσιο της λεγόμενης «Armed Forces Status Arrangement Agreement» μεταξύ της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας. Η συμφωνία προέβλεπε τη συγκρότηση ελληνικού στρατιωτικού αποσπάσματος και την ανάπτυξη μιας συστοιχίας αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot, με σκοπό την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής άμυνας της χώρας, στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air and Missile Defence Concept (IAMD)».

Η επίσημη αναχώρηση της ελληνικής αποστολής πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, σε τελετή που έλαβε χώρα στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα. Παρόντες ήταν ο τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο τότε ύφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς και η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και ξένοι διπλωματικοί εκπρόσωποι, μεταξύ των οποίων πρέσβεις και αμυντικοί ακόλουθοι από τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

