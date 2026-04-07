Νετανιάχου: Το Ισραήλ βομβάρδισε γέφυρες και σιδηροδρόμους στο Ιράν - Συντρίβουμε το καθεστώς

Το Ισραήλ «συντρίβει» το καθεστώς στο Ιράν με ολοένα αυξανόμενη ένταση, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγη ώρα μετά την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα μπορούσε να αφανιστεί απόψε».

Η προθεσμία που έχει θέσει ο Τραμπ προς το Ιράν για το άνοιγμα τα Στενά του Ορμούζ εκπνέει αργότερα σήμερα, στις 8 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ).

«Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν με αυξανόμενη ένταση», αναφέρει ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση. «Χθες καταστρέψαμε μεταγωγικά αεροσκάφη και δεκάδες ελικόπτερα, ενώ σήμερα πλήξαμε σιδηροδρομικές γραμμές και γέφυρες που χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης».

Όπως σημειώνει, οι υποδομές αυτές χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά «πρώτων υλών για την κατασκευή όπλων, των ίδιων των όπλων, αλλά και πρακτόρων που επιτίθενται σε εμάς, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις χώρες της περιοχής - των ίδιων που καταπιέζουν τον ιρανικό λαό».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το Ισραήλ δεν στρέφεται κατά του ιρανικού λαού, αλλά επιδιώκει «να αποδυναμώσει και να συντρίψει το καθεστώς της τρομοκρατίας που τον καταπιέζει εδώ και 47 χρόνια».

Κλείνοντας, δήλωσε: «Αυτό δεν είναι πλέον το ίδιο Ιράν, ούτε το ίδιο Ισραήλ. Αλλάζουμε την ισορροπία δυνάμεων από άκρη σε άκρη».

Prime Minister Benjamin Netanyahu: “We are fighting the terrorist regime in Iran with increasing force. Yesterday we destroyed transport planes and dozens of helicopters, and today we attacked railway lines and bridges used by the Revolutionary Guard.” pic.twitter.com/6BcExJ2ZH3 — CEO (Shoshana) SIA Media And Consulting (@aras_shoshana) April 7, 2026

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη εντάθηκαν τα πλήγματα κατά του Ιράν, πλήττοντας σιδηροδρομικές και οδικές γέφυρες, ένα αεροδρόμιο και μια πετροχημική μονάδα, ενώ προκάλεσαν και διακοπές ρεύματος, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τους Ιρανούς, μέσω ανάρτησης στα περσικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να αποφεύγουν τους σιδηροδρόμους, τονίζοντας ότι όσοι βρίσκονται κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές διατρέχουν κίνδυνο.