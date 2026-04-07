Γερμανία: Η Ρωσία κερδίζει 10 δισ. ευρώ το μήνα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Η Ρωσία αποκομίζει δισεκατομμύρια σε έσοδα από τις εξαγωγές εμπορευμάτων της λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα το Γερμανορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Τα κέρδη της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου, αερίου και λιπασμάτων αντιστοιχούν σε περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα, σύμφωνα με το Επιμελητήριο. «Η Ρωσία είναι ο μεγάλος κερδισμένος του νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή», δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ο Ματίας Σεπ, πρόεδρος του Επιμελητηρίου.

Η Ρωσία ωφελείται από τις υψηλότερες παγκόσμιες τιμές των εμπορευμάτων επειδή χρησιμοποιεί άλλες οδούς εξαγωγών. Η κατάσταση αυτή μπορεί «να αποφέρει στη Ρωσία ένα απροσδόκητο κέρδος ιστορικής κλίμακας», δήλωσε ο Σεπ από τη Μόσχα.

Με την τιμή του πετρελαίου γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, η Ρωσία μπορεί να περιμένει ετήσια αύξηση 71,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού.

Η τιμή του αργού Brent παραδοτέου τον Ιούνιο αυξήθηκε σε περισσότερα από 111 δολάρια το βαρέλι -των 159 λίτρων- στην αρχή της εβδομάδας. Η τιμή αυτή είναι αυξημένη κατά σχεδόν 40 δολάρια σε σχέση με πριν από τον πόλεμο.

Ο ρωσικός προϋπολογισμός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πωλήσεις πετρελαίου και αερίου και η τιμή που προβλέπεται στον τρέχοντα προϋπολογισμό είναι 59 δολάρια το βαρέλι. Πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, ο ρωσικός προϋπολογισμός εμφάνιζε έλλειμμα επειδή η τιμή του πετρελαίου ήταν κάτω από το προβλεπόμενο επίπεδο.

«Στα τρέχοντα επίπεδα τιμών, η Μόσχα μπορεί να αποκομίσει περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετα έσοδα κατ' έτος μόνο από το πετρέλαιο και το αέριο», σύμφωνα με το Επιμελητήριο.

Η Ρωσία, η οποία ελπίζει επίσης να τερματισθούν οι δυτικές κυρώσεις, χρησιμοποιεί τα έσοδα από τις πωλήσεις εμπορευμάτων για να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας.

Μερικοί στη Μόσχα ελπίζουν ήδη σε μια τιμή πετρελαίου 200 δολαρίων το βαρέλι. Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, κάτι τέτοιο θα απέφερε 350,4 δισεκατομμύρια δολάρια, 247 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα απ' όσα προβλέπονται στον προϋπολογισμό.