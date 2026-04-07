Ισραήλ: Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από πλήγματα με ρουκέτες και πυραύλους

Οι ισραηλινές υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών ανέφεραν ότι φρόντισαν τρεις ελαφρά τραυματίες μετά τους αλλεπάλληλους συναγερμούς για εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν και ρουκετών από τον Λίβανο.

Στη Ναχαρίγια, μια παραθαλάσσια πόλης στο βόρειο Ισραήλ, που απέχει λιγότερα από δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο, οι διασώστες έδωσαν τις πρώτες βοήθειες σε μια νεαρή γυναίκα περίπου 20 ετών που είχε τραυματιστεί ελαφρά στο κεφάλι από θραύσματα ρουκέτας, ανέφερε η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), το αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού για το Ισραήλ.

MDA reported that 2 are lightly injured in at least three scenes in Nahariya

Στα νότια τραυματίστηκε ένας άνδρας περίπου 40 ετών «από θραύσματα βλήματος αναχαίτισης» και στα βόρεια ένας 30χρονος, στα άνω άκρα, ανέφερε λίγο αργότερα ο MDA, χωρίς να διευκρινίσει τις ακριβείς τοποθεσίες. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Συνολικά από τα μεσάνυχτα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας σήμανε συναγερμό περισσότερες από 20 φορές για εκτοξεύσεις βλημάτων από τον Λίβανο. Παράλληλα, ο στρατός προειδοποίησε τέσσερις φορές τον πληθυσμό για εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.