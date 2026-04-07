Ιράν: Κηρύσσει «στρατιωτικές ζώνες» υποδομές σε τρεις χώρες, ανάμεσά τους και η Aramco

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης απευθύνουν προειδοποιήσεις προς κατοίκους και διερχόμενους από γέφυρες και βασικούς οδικούς άξονες σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μπαχρέιν, σύμφωνα με σχετικές αναφορές. Κατά τις ίδιες πηγές, οι περιοχές αυτές αναμένεται να χαρακτηριστούν «κλειστές στρατιωτικές ζώνες» από τις 23:00 (ώρα Τεχεράνης) και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι η Τεχεράνη προτίθεται να εντάξει στη λίστα των στόχων της ενεργειακές υποδομές της Saudi Aramco, καθώς και σημεία στη σαουδαραβική πόλη Γιανμπού και τον αγωγό της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εφόσον ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε πλήγματα κατά των ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

«Αν ο Τραμπ θέλει να πέφτει από τη μία τρύπα στην άλλη με την τρέλα του, του έχουμε ετοιμάσει μια μαύρη τρύπα από την οποία θα είναι αδύνατο να βγει», αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επικαλούμενο στρατιωτική πηγή.

Σε ανάρτηση στο Telegram επισημαίνει ότι «οι απειλές του Τραμπ οφείλονται περισσότερο στην απελπισία και την αδυναμία του και στην εξουσία του Ιράν στην περιοχή παρά στην πρωτοβουλία και τη δύναμή του».

Προσθέτει ότι «έχουμε ετοιμάσει καλές εκπλήξεις για την πιθανή τρέλα του Τραμπ· μία από αυτές είναι η προσθήκη των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Aramco, των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Γιανμπού και του αγωγού της Φουτζέιρα στους στόχους του Ιράν, και σε περίπτωση εγκλήματος του Τραμπ, το Ιράν δεν θα διστάσει να επιβάλει βαρύ κόστος στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους.»

«Ο Τραμπ πιστεύει ότι με αυτές τις απειλές, το στενό θα ανοίξει και η τιμή του πετρελαίου θα πέσει! Δεν γνωρίζει ότι αν υλοποιήσει την απειλή του, θα πρέπει να περιμένει να φτάσουν οι τιμές του πετρελαίου τα 200 δολάρια τις επόμενες ημέρες».

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ κάλεσε πολίτες και κατοίκους να παραμείνουν στις οικίες τους από τα μεσάνυχτα έως τις 06:00 τοπική ώρα την Τετάρτη, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων.

«Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφάλειας, στην υποστήριξη των επιχειρήσεων ασφαλείας και στη διατήρηση της σταθερότητας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Το υπουργείο διευκρίνισε ότι η απόφαση ελήφθη «υπό το φως των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή».

Παράλληλα, η λειτουργία του μεγαλύτερου λιμανιού του Μπαχρέιν θα ανασταλεί προσωρινά «από την αρχή της ημέρας», την Τετάρτη, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, λίγες ώρες πριν λήξει το τελεσίγραφο.

Η APM Terminals Bahrain, η εταιρεία που διαχειρίζεται το λιμάνι Χαλίφα Μπιν Σαλμάν, ανέφερε ότι «προσαρμόζεται συνεχώς στις συνθήκες και, ως εκ τούτου, έχει αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητές της κατά τις τελευταίες εβδομάδες όποτε κρίθηκε απαραίτητο», σύμφωνα με ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι εξελίξεις αυτές ακολουθούν το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν για επίτευξη συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση που δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ έως τις 20:00 ώρα Ανατολικών ΗΠΑ (03:00 τα ξημερώματα Τετάρτης ώρα Ελλάδας).

Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε διαμηνύσει ότι ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν θα οδηγήσουν στο να «βυθιστεί στο σκοτάδι ολόκληρη η περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας».