Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εμφανίζεται αισιόδοξη για το ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν προκειμένου να εξεταστεί η λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως ανέφερε ο Λευκός Οίκος, την ώρα που η προσοχή παραμένει εστιασμένη στις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Σημειώνεται πως η Ουάσινγκτον δεν έχει υποβάλει επίσημο αίτημα για παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Όπως μετέδωσε το Reuters την Τετάρτη, το Ιράν θα μπορούσε να εξετάσει την πιθανότητα να επιτρέπει σε πλοία να διαπλέουν ελεύθερα τα Στενά του Ορμούζ από την πλευρά του Ομάν, χωρίς να κινδυνεύουν να δεχτούν επίθεση, με βάση τις προτάσεις που έχει καταθέσει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για να αποτραπεί η αναζωπύρωση της σύγκρουσης.

Στο μέτωπο του Λιβάνου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε με ανάρτηση του στο Truth Social πως συνομιλίες μεταξύ των ηγετών του Ισραήλ και του Λιβάνου «θα πραγματοποιηθούν» την Πέμπτη.

Πηγές από την κυβέρνηση του Λιβάνου που επικαλέστηκαν το BBC και το Al Jazeera ανέφεραν πως «δεν υπάρχουν πληροφορίες» για μια συνάντηση με το Ισραήλ.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

09:48 Ο Λίβανος δεν επιβεβαιώνει τη συνάντηση με το Ισραήλ

09:30 Το Ιράν συνέλαβε τέσσερα με την κατηγορία συνεργασίας με τη Μοσάντ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως συνέλαβαν τέσσερα άτομα στην επαρχία Γκιλάν, στο βόρειο τμήμα της χώρας, τα οποία κατηγορούνται για συνδέσεις με την ισραηλινή υπηρεσία κατασκοπείας Μοσάντ.

Σε σχετική ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, σημειώνεται πως τέσσερις «πράκτορες» που συνδέονται με τη Μοσάντ συνελήφθησαν χάρη στις «προσπάθειες του προσωπικού των μυστικών υπηρεσιών».

Οι ύποπτοι κατηγορούνται ότι παρείχαν σε αξιωματικούς της Μοσάντ φωτογραφίες και τοποθεσίες ευαίσθητων στρατιωτικών και ασφαλείας εγκαταστάσεων στο Ιράν μέσω του διαδικτύου κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με το IRNA.

09:02 Πιέσεις Κίνας σε Ιράν για άνοιγμα του Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Ουάνγκ Γι, κάλεσε τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί να καταβάλει προσπάθειες για την αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ουάνγκ επισήμανε ότι, ενώ η κυριαρχία και η ασφάλεια του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να γίνονται σεβαστές και να διασφαλίζονται, θα πρέπει παράλληλα να εγγυάται και η ελευθερία και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη θαλάσσια αυτή οδό.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει ομόφωνο ενδιαφέρον για το άνοιγμα των στενών.

Η Κίνα στηρίζει τη διατήρηση της εκεχειρίας και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, κατέληξε ο Ουάνγκ.

09:00 Σε «κρίσιμη» κατάσταση η Ιρανή νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί

Η φυλακισμένη Ιρανή νομπελίστρια ειρήνης (2023) Ναργκίς Μοχαμαντί βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση αφού υπέστη καρδιακή προσβολή, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο αδελφός της 53χρονης αγωνίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών και την κατάργηση της θανατικής ποινής.

Ο Χαμιντρεζά Μοχαμαντί ανέφερε μέσω X ότι η αδελφή του είναι τρομερά αδύναμη αφού υπέστη καρδιακή προσβολή στα τέλη Μαρτίου κι έχει χάσει πολύ βάρος, κάτι που θορυβεί την οικογένεια.

Η ιατρική περίθαλψη που της προσφέρεται είναι εντελώς ανεπαρκής, συνέχισε, κάτι που έχουν καταγγείλει επανειλημμένα υποστηρικτές της φεμινίστριας.

8:34 CNN: Το ρίσκο του Τραμπ με τον αποκλεισμό του Ιράν που μπορεί να κρίνει τον πόλεμο

O πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να μετατοπίσει τη στρατηγική των ΗΠΑ από τη στρατιωτική σύγκρουση στην οικονομική πίεση, επιβάλλοντας ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν. Στόχος είναι να περιοριστούν οι εξαγωγές πετρελαίου και οι εισαγωγές βασικών αγαθών, ώστε η Τεχεράνη να εξαναγκαστεί σε διαπραγματεύσεις χωρίς νέα πολεμική κλιμάκωση.

Σε ανάλυσή του, το CNN αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον ποντάρει πως η ήδη επιβαρυμένη ιρανική οικονομία θα καταρρεύσει γρήγορα, οδηγώντας σε ελλείψεις τροφίμων, πληθωρισμό και τραπεζική κρίση. Ωστόσο, η στρατηγική βασίζεται στην υπόθεση ότι το Ιράν θα αντιδράσει «ορθολογικά» υπό πίεση — μια εκτίμηση που έχει διαψευστεί επανειλημμένα σε συγκρούσεις με χώρες όπως το Ιράκ και το Αφγανιστάν.

08:01 Άνοδος για χρυσό και ασήμι

Θετικά πρόσημα εμφανίζουν την Πέμπτη οι τιμές του χρυσού και του ασημιού, με την αγορά των μετάλλων να έχει την προσοχή της στραμμένη στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο.

07:33 Οριακές μεταβολές για το πετρέλαιο

Οριακές μεταβολές εμφανίζουν για την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου, εν αναμονή των εξελίξεων σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Μετά από τις 07:00 (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Μαΐου- κέρδιζαν 0,1% στα 95 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού WTI -παράδοσης Μαΐου- ανέβαιναν 0,46% στα 91,7 δολάρια ανά βαρέλι.

07:16 Ο ΟΗΕ διαθέτει 12 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Iράν

Ο Aναπ. ΓΓ ΟΗΕ και επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας, Toμ Φλέτσερ, ανακοίνωσε ότι διέθεσε 12 εκατομμύρια δολάρια από το Παγκόσμιο Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης των Ηνωμένων Εθνών για τη στήριξη της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης στο Iράν.

«Χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί. Υποδομές έχουν καταστραφεί. Βασικές υπηρεσίες έχουν διαταραχθεί», ανέφερε την Τετάρτη σε ανάρτησή του στην X.

«Η χρηματοδότηση αυτή θα βοηθήσει τους εταίρους μας να παράσχουν σωτήρια βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα», πρόσθεσε.

07:00 Οι ΗΠΑ θα επιβάλουν νέες κυρώσεις στον πετρελαϊκό κλάδο του Ιράν

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα επιβάλουν νέες κυρώσεις στις υποδομές μεταφοράς πετρελαίου του Ιράν, καθώς συνεχίζουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι κυρώσεις θα αφορούν περισσότερα από είκοσι άτομα, εταιρείες και πλοία που δραστηριοποιούνται στο δίκτυο του Ιρανού μεγιστάνα μεταφοράς πετρελαίου Μοχάμαντ Χοσεΐν Σαμχάνι.

Ο Χοσεΐν Σαμκάνι είναι γιος του Αλί Σαμκάνι, βασικής προσωπικότητας στον τομέα της ασφάλειας και της πυρηνικής πολιτικής του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου.

07:00 Τραμπ: Οι συνομιλίες κορυφής μεταξύ Ισραήλ και του Λιβάνου «θα πραγματοποιηθούν» την Πέμπτη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ηγετών του Ισραήλ και του Λιβάνου «θα πραγματοποιηθούν» την Πέμπτη.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι «προσπαθεί να δημιουργήσει ένα μικρό περιθώριο αναπνοής» μεταξύ των δύο χωρών.

07:00 Αισιοδοξία των ΗΠΑ για συμφωνία

Η κυβέρνηση Τραμπ αισθάνεται «αισιόδοξη για τις προοπτικές μιας συμφωνίας» με το Ιράν, ανέφερε ο Λευκός Οίκος, σημειώνοντας ότι ένας ενδεχόμενος δεύτερος γύρος συνομιλιών θα διεξαχθεί πιθανότατα στο Πακιστάν. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση της ειρήνης μετά τη συνάντησή του με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν — έναν βασικό μεσάζοντα.

06:59 Συνεχίζεται ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών

Ο στρατός του Ιράν απείλησε τη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο αποκλεισμός είχε «σταματήσει εντελώς» το οικονομικό θαλάσσιο εμπόριο της Τεχεράνης, ενώ τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τέσσερα πλοία είχαν ταξιδέψει από και προς τη χώρα.

06:58 Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συνεδρίασε για να συζητήσει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή, καθώς ο στρατός του συνέχιζε τους βομβαρδισμούς εναντίον της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν.

02:00 Δεν έχει τεθεί αίτημα για εκεχειρία στον Λίβανο, λέει ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ζητήσει εκεχειρία στον Λίβανο, αν και επιθυμούν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης στο αμερικανικό δίκτυο NBC News.

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο εκεχειρίας στον Λίβανο, ο αξιωματούχος φέρεται να ανέφερε: «Δεν είναι κάτι που έχουμε ζητήσει, ούτε αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν, όμως ο πρόεδρος θα χαιρέτιζε τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

01:40 ΗΠΑ: Δέκα πλοία επέστρεψαν στα ιρανικά λιμάνια μέσα σε 48 ώρες από τον ναυτικό αποκλεισμό

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναγκάσει 10 πλοία να επιστρέψουν, αφού επιχείρησαν να αποπλεύσουν από ιρανικά λιμάνια κατά τις πρώτες 48 ώρες του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Δέκα πλοία έχουν πλέον αναστραφεί και ΚΑΝΕΝΑ δεν έχει διασπάσει τον αποκλεισμό από την έναρξη της αμερικανικής επιχείρησης τη Δευτέρα», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

01:20 Το Ιράν απειλεί με βύθιση πλοία των ΗΠΑ αν επιχειρήσουν έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ



Στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ απείλησε χθες Τετάρτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα «βυθίσουν» πολεμικά πλοία των ΗΠΑ αν αποπειραθούν να «αστυνομεύσουν» τα Στενά του Oρμούζ.



00:54 Χωρίς απόφαση ολοκληρώθηκε το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας για πιθανή εκεχειρία στον Λίβανο

Η συνεδρίαση του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας, η οποία συγκλήθηκε για να εξετάσει το ενδεχόμενο εκεχειρίας στον Λίβανο, ολοκληρώθηκε χωρίς να ληφθεί απόφαση, σύμφωνα με το Channel 12.

Το ισραηλινό δίκτυο, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους που έχουν γνώση των συζητήσεων, μετέδωσε ότι δεν υπήρξε τελική κατάληξη ως προς την πρόταση για προσωρινή παύση των εχθροπραξιών.

00:33 Ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ: Εκεχειρία στον Λίβανο ακόμη και μέσα στο βράδυ

Αυξάνονται οι ενδείξεις για πιθανή εκεχειρία στον Λίβανο ακόμη και μέσα στο βράδυ, την ώρα που το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας φέρεται να εξετάζει σχετική πρόταση σε αποψινές συνομιλίες.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC News, που επικαλείται ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ, η δυναμική των τελευταίων ωρών ενισχύει την προοπτική μιας συμφωνίας για παύση των εχθροπραξιών.

«Οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών έχουν ενισχύσει τη δυναμική προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε η πηγή, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, που διαρκεί πάνω από έναν μήνα, θα μπορούσε να οδηγηθεί σε διαπραγματευτική διευθέτηση ακόμη και απόψε.

00:28 Οι ΗΠΑ αναφέρουν αναχαίτιση ιρανικού φορτηγού πλοίου που επιχείρησε να παρακάμψει τον αποκλεισμό

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία, το οποίο επιχείρησε να παρακάμψει τον αποκλεισμό που έχει επιβληθεί σε όλα τα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το πλοίο εντοπίστηκε την Τρίτη αφού απέπλευσε από το ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και πέρασε τα Στενά του Ορμούζ.

Yesterday, an Iranian-flagged cargo vessel tried to evade the U.S. blockade after leaving Bandar Abbas, exiting the Strait of Hormuz, and transiting along the Iranian coastline. The guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) successfully redirected the vessel, which is… pic.twitter.com/EUnwhwYiDv — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

Όπως αναφέρεται, το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Spruance «ανακατεύθυνε με επιτυχία το πλοίο», το οποίο πλέον επιστρέφει προς το Ιράν.

Η αμερικανική διοίκηση πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής έχει αναγκάσει δέκα πλοία να επιστρέψουν στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι κανένα δεν έχει καταφέρει να διασπάσει τον αποκλεισμό από την εφαρμογή του τη Δευτέρα.

00:20 Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας συζήτησε πιθανή εκεχειρία στον Λίβανο

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συζήτησε μια πιθανή εκεχειρία στον Λίβανο, σύμφωνα με ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters, καθώς η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται έντονες πιέσεις από την Ουάσινγκτον να καταλήξει σε συμφωνία με τον Λίβανο.

00:14 Νέες αμερικανικές κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή κυρώσεων σε περισσότερα είκοσι πρόσωπα, εταιρείες και πλοία, τα οποία, όπως υποστηρίζει, εμπλέκονται στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, όλες αυτές οι οντότητες ανήκουν σε δίκτυο που διαχειρίζεται ο Μοχάμεντ Χοσεΐν Σαμχανί, γιος του κορυφαίου πολιτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε επίσης στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.

Όπως αναφέρει το CNN, κυρώσεις περιλαμβάνονται εννέα πλοία, ανάμεσά τους δεξαμενόπλοια πετρελαίου και υγροποιημένου αερίου πετρελαίου, καθώς και αρκετές εταιρείες με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη αυστηρότερα μέτρα, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να επιβάλει «δευτερογενείς κυρώσεις» σε χώρες που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο.

00:11 Ο εμίρης του Κατάρ ζήτησε αποκλιμάκωση από τον Τραμπ εν μέσω έντασης στη Μέση Ανατολή

Ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με αντικείμενο τη συνεχιζόμενη ένταση στην περιοχή, απευθύνοντας έκκληση για αποκλιμάκωση, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Σύμφωνα με το CNN, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις επιπτώσεις της αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή στις αγορές ενέργειας και στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

«Η Υψηλότητά του υπογράμμισε επίσης τη σημασία της εντατικοποίησης των διεθνών προσπαθειών ώστε να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή», ανέφερε η ανακοίνωση του Κατάρ.

Ο εμίρης τόνισε ακόμη την ανάγκη να αξιοποιηθούν διπλωματικά μέσα για τη διαφύλαξη της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας.