Ο Λίβανος δεν επιβεβαιώνει τον Τραμπ για συνάντηση με το Ισραήλ

Ο Λίβανος «δεν έχει γνώση» για οποιαδήποτε επικείμενη επαφή με το Ισραήλ, δήλωσε επίσημη πηγή στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP), αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι ηγέτες των δύο χωρών θα συνομιλήσουν σήμερα.

«Δεν έχουμε γνώση για οποιαδήποτε προγραμματισμένη επαφή με την ισραηλινή πλευρά και δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι τέτοιο μέσω επίσημων διαύλων», δήλωσε η πηγή.

Ο Τραμπ ανέφερε τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) με ανάρτηση του στο Truth Social, ότι η Ουάσιγκτον «προσπαθεί να δημιουργήσει ένα μικρό περιθώριο αναπνοής μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου. Έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που οι δύο ηγέτες μίλησαν, περίπου 34 χρόνια. Θα συμβεί αύριο». Δεν διευκρίνισε ποιοι ηγέτες των δύο χωρών επρόκειτο να μιλήσουν.

Εκπρόσωποι του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον, για μια ειρηνευτική σύνοδο κορυφής που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.