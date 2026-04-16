Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η Τουρκία ζητά εποικοδομητικές συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Η Τουρκία δήλωσε την Πέμπτη ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και κάλεσε τις δύο πλευρές να επιδείξουν «εποικοδομητική στάση» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ και γείτονας του Ιράν, βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ΗΠΑ, το Ιράν και τοΠακιστάν και έχει επανειλημμένα ζητήσει την παύση των εχθροπραξιών, σημείωσε το Reuters.



«Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη ώστε η τρέχουσα κατάπαυση του πυρός να μετατραπεί σε μόνιμη εκεχειρία και τελικά σε διαρκή ειρήνη, χωρίς να γίνει πιο περίπλοκη και δύσκολη στη διαχείριση» ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε εβδομαδιαία ενημέρωση.

Η Άγκυρα ελπίζει ότι «τα μέρη θα είναι εποικοδομητικά στην τρέχουσα διαδικασία διαπραγματεύσεων»

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής στο Πακιστάν για περαιτέρω συνομιλίες ήδη από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων την Κυριακή χωρίς να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος.

Μια τουρκική διπλωματική πηγή ανέφερε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου θα συναντηθούν στο περιθώριο ενός διπλωματικού φόρουμ στην επαρχία της Αττάλειας, στη νότια Τουρκία, το Σαββατοκύριακο. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, αναμένεται επίσης να παραστεί.