Τραμπ: Πιστεύω ότι θα κάνουμε μια καλή συμφωνία με τo Ιράν - Αν όχι, θα αρχίσουν ξανά οι μάχες (vids)
16/04/2026 • 21:11 / Τελευταία Ενημέρωση: 22:56
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον καταγράφει «μεγάλη πρόοδο» στις συνομιλίες με το Ιράν, μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο. 

Όπως είπε, οι προοπτικές για μια συμφωνία με την Τεχεράνη είναι θετικές, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι διαπραγματεύσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι «η επόμενη συνάντηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, οι εχθροπραξίες θα επαναληφθούν.

Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν θεωρεί αναγκαία την παράταση της εκεχειρίας, καθώς, όπως ανέφερε, το Ιράν εμφανίζεται πλέον διατεθειμένο να προχωρήσει σε κινήσεις που προηγουμένως δεν αποδεχόταν.

«Το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία... είναι πρόθυμοι να κάνουν πράγματα σήμερα που δεν ήταν πρόθυμοι να κάνουν πριν από 2 μήνες», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ εξήγησε ότι «το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο· το έχουν συμφωνήσει πολύ αποφασιστικά», προσθέτοντας ότι «έχουν συμφωνήσει να μας επιστρέψουν τη ραδιενεργό σκόνη»

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το για πόσο καιρό ακόμα θα είναι ανεβασμένες οι τιμές στα καύσιμα, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, δεν είναι και τόσο ανεβασμένες».

Αναφερόμενος στην εκεχειρία στον Λίβανο που ανακοίνωσε νωρίτερα, ο Τραμπ είπε ότι περιλαμβάνει και τη Χεζμπολάχ και πως κατά την άποψη του η Χεζμπολάχ θα τηρήσει την εκεχειρία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Λιβανέζος πρόεδρος, Ζοζέφ Αούν θα επισκεφθούν τον Λευκό Οίκο για τριμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ «εντός των επομένων 4-5 ημερών», όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Θα είναι η πρώτη φορά εδώ και 44 χρόνια που θα συναντηθούν, κάτι που δεν αποτελεί καλή γειτονία, δεδομένου ότι είναι γείτονες», σχολίασε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

