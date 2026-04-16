Τραμπ: Πιστεύω ότι θα κάνουμε μια καλή συμφωνία με τo Ιράν - Αν όχι, θα αρχίσουν ξανά οι μάχες (vids)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον καταγράφει «μεγάλη πρόοδο» στις συνομιλίες με το Ιράν, μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.

Όπως είπε, οι προοπτικές για μια συμφωνία με την Τεχεράνη είναι θετικές, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι διαπραγματεύσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι «η επόμενη συνάντηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, οι εχθροπραξίες θα επαναληφθούν.

Trump:



If there is no deal, the fighting will resume. pic.twitter.com/p5UlLpI1rT — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν θεωρεί αναγκαία την παράταση της εκεχειρίας, καθώς, όπως ανέφερε, το Ιράν εμφανίζεται πλέον διατεθειμένο να προχωρήσει σε κινήσεις που προηγουμένως δεν αποδεχόταν.

Trump:



Iran wants to make a deal... they are willing to do things today they weren't willing to do 2 months ago. pic.twitter.com/939PSTlKZF — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

«Το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία... είναι πρόθυμοι να κάνουν πράγματα σήμερα που δεν ήταν πρόθυμοι να κάνουν πριν από 2 μήνες», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ εξήγησε ότι «το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο· το έχουν συμφωνήσει πολύ αποφασιστικά», προσθέτοντας ότι «έχουν συμφωνήσει να μας επιστρέψουν τη ραδιενεργό σκόνη»

Trump:



Iran has agreed to not have a nuclear weapon; they have agreed to it very powerfully.



They have agreed to give us back the nuclear dust.



We have a lot of agreement with Iran, and I think something is going to happen very positive. pic.twitter.com/KaVoe5vBDo — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το για πόσο καιρό ακόμα θα είναι ανεβασμένες οι τιμές στα καύσιμα, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, δεν είναι και τόσο ανεβασμένες».

Reporter: How much longer will Americans continue to see these high gas prices?



Trump: Well, they are not very high. pic.twitter.com/gWSownfcIC — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Αναφερόμενος στην εκεχειρία στον Λίβανο που ανακοίνωσε νωρίτερα, ο Τραμπ είπε ότι περιλαμβάνει και τη Χεζμπολάχ και πως κατά την άποψη του η Χεζμπολάχ θα τηρήσει την εκεχειρία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Λιβανέζος πρόεδρος, Ζοζέφ Αούν θα επισκεφθούν τον Λευκό Οίκο για τριμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ «εντός των επομένων 4-5 ημερών», όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Θα είναι η πρώτη φορά εδώ και 44 χρόνια που θα συναντηθούν, κάτι που δεν αποτελεί καλή γειτονία, δεδομένου ότι είναι γείτονες», σχολίασε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.