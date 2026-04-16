Πρόεδρος του Λιβάνου: Ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε τις προσπάθειες για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενόψει πιθανών απευθείας συνομιλιών με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την προεδρία, ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε τη συνέχιση των προσπαθειών των ΗΠΑ για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, η οποία θεωρείται προϋπόθεση για την αποκατάσταση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στον Λίβανο.

Η Βηρυτός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ χωρίς προηγούμενη εκεχειρία, με φόντο τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ. Παράλληλα, η πολιτική ηγεσία της χώρας δηλώνει πρόθυμη να δεσμευτεί για τον αφοπλισμό της οργάνωσης.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια υπέρ της κατάπαυσης του πυρός ως προϋπόθεσης για διάλογο, ενώ η ισραηλινή πλευρά παρουσιάζει τις ενδεχόμενες συνομιλίες ως διαδικασία ειρήνης με βασικό στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Σημειώνεται ότι δεν έγινε γνωστή οποιαδήποτε επικοινωνία του Λιβανέζου προέδρου με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.