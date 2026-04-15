Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σε συνέντευξή του στο ABC News, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως θα χρειαστεί να παραταθεί η τρέχουσα εκεχειρία με το Ιράν.

«Νομίζω ότι θα παρακολουθήσετε δύο καταπληκτικές μέρες μπροστά σας. Πραγματικά το πιστεύω (...) Πραγματικά έχουν διαφορετικό καθεστώς τώρα. Ό,τι και να γίνει, εμείς εξοντώσαμε τους ριζοσπάστες. Έχουν φύγει, δεν είναι πια μαζί μας. Αν δεν ήμουν πρόεδρος, ο κόσμος θα είχε γίνει κομμάτια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ABC, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να τερματιστεί είτε μέσω μιας λύσης έπειτα από διαπραγμάτευση είτε μέσω στρατιωτικής δράσης που θα εξαλείψει τις ικανότητες του Ιράν.

Σε άλλη συνέντευξή του στο Fox Business Network, ο Τραμπ είπε για τον πόλεμο στο Ιράν: «Νομίζω ότι είναι κοντά στο τέλος του, ναι. Δηλαδή, τον θεωρώ πολύ κοντά στο τέλος του».

Παράλληλα, σε αναρτήσεις του στο Truth Social επιτέθηκε εκ νέου στον Πάπα Λέοντα ΙΔ' και στο ΝΑΤΟ, λέγοντας για τον Ποντίφικα «ας του πει κάποιος ότι είναι απαράδεκτο να έχει πυρηνική βόμβα το Ιράν».

Νωρίτερα, έκανε λόγο περί ενδεχόμενης επανέναρξης των διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ με το Ιράν εντός της εβδομάδας στο Πακιστάν, ενώ αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν στην Ουάσιγκτον να αρχίσουν απευθείας συνομιλίες.

«Πρέπει να μείνεις εκεί πέρα, αλήθεια, διότι κάτι θα μπορούσε να γίνει κάτι κατά τη διάρκεια των δυο επόμενων ημερών», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος τηλεφωνικά σε δημοσιογράφο της ταμπλόιντ New York Post η οποία βρίσκεται στο Ισλαμαμπάντ.

Η CENTCOM ανακοίνωσε την Τρίτη 14 Απριλίου ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων εκτελείται με εκτεταμένη στρατιωτική συμμετοχή και ότι, κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ωρών, κανένα σκάφος δεν παραβίασε με επιτυχία τον αποκλεισμό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, περισσότεροι από 10.000 μέλη του Ναυτικού, Πεζοναύτες και της Πολεμικής Αεροπορίας, μαζί με πάνω από 12 πολεμικά πλοία και δεκάδες αεροσκάφη, συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Ο αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια έχει «εφαρμοστεί πλήρως» εντός 36 ωρών από την έναρξή του, σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ που παραθέτει τον επικεφαλής της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ.

Στο μεταξύ, η ισραηλινή και η λιβανική κυβέρνηση συμφώνησαν να αρχίσουν απευθείας διαπραγματεύσεις με σκοπό να υπάρξει διαρκής ειρήνη έπειτα από δυόμισι ώρες συνομιλιών, «παραγωγικών», ανάμεσα στους πρεσβευτές τους στην Ουάσιγκτον, των πρώτων του είδους από το 1993.

Η αμερικανική διπλωματία διευκρίνισε ότι το πότε και το πού «μένει να οριστεί από κοινού».

«Έγινε φανερό σήμερα ότι βρισκόμαστε (σ.σ. το Ισραήλ και ο Λίβανος) στην ίδια πλευρά», είπε ο ισραηλινός πρεσβευτής Γιεχιέλ Λέιτερ. «Είμαστε ενωμένοι στη βούλησή μας να απελευθερώσουμε τον Λίβανο» από τη Χεζμπολάχ, πρόσθεσε.

Το Ισραήλ υποστήριξε ότι ο Λίβανος «δεν καλυπτόταν» από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ΗΠΑ-Ιράν, συνέχισε και ενέτεινε τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη χώρα και δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον νότο, αντίθετα επιδιώκει να επεκτείνει τις περιοχές υπό τον έλεγχό του.

Η Χεζμπολάχ, απούσα, χαρακτήρισε τις συνομιλίες «παράδοση» της κυβέρνησης του Λιβάνου κι ανέλαβε την ευθύνη, καθώς άρχιζαν, για εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον παραμεθόριων κοινοτήτων στο Ισραήλ.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Νέα επίθεση Τραμπ σε Πάπα και ΝΑΤΟ: Ας του πει κάποιος ότι είναι απαράδεκτο να έχει πυρηνική βόμβα το Ιράν

Τραμπ: Είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου

Ισραήλ και Λίβανος πάνε σε απευθείας διαπραγματεύσεις

Το Ισραήλ φέρεται να προτείνει σχέδιο διαίρεσης του Λιβάνου σε τρεις ζώνες, με παρατεταμένη παρουσία του στρατού στον νότο.

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς αναμένεται να ηγηθεί ενός πιθανού δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων με Ιρανούς αξιωματούχους σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί συνάντηση πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την επόμενη εβδομάδα, δήλωσαν πηγές στο CNN.

Αμφότερες οι πλευρές έχουν προτείνει αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, αλλά δεν μπορούν να καταλήξουν σε χρονοδιάγραμμα, δήλωσαν αξιωματούχοι. Οι ΗΠΑ θέλουν επίσης την αποσυναρμολόγηση των μεγάλων εγκαταστάσεων πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν και την άμεση επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Μετά τις πρώτες άμεσες συνομιλίες εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να διεξαγάγουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις «σε αμοιβαία συμφωνημένο χρόνο και τόπο», δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Το Ισραήλ αρνήθηκε να δεσμευτεί για εκεχειρία στο νότιο Λίβανο.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλα όσα συνέβησαν κατά την 44η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

12:55 Τραμπ στο SkyNews: Πολύ πιθανή η συμφωνία με το Ιράν-Νομίζω μου αρέσει ο Στάρμερ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «πολύ πιθανό» να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν μέχρι την επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ στα τέλη Απριλίου.

Μιλώντας με τον ανταποκριτή του Sky News στις ΗΠΑ, Μαρκ Στόουν, ο Τραμπ δήλωσε: «Είναι πιθανό. Πολύ πιθανό. Έχουν φάει ξύλο πολύ άσχημα. Είναι πολύ πιθανό».

12: 46 Ισραηλινή κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Μια γυναίκα από τη Ναζαρέτ, κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, ανακοίνωσαν την Τετάρτη η αστυνομία του Ισραήλ και η Σιν Μπετ, σύμφωνα με τους Times of Israel, όπως μεταδίδει το Baha.

Συνελήφθη τον Μάρτιο και φέρεται να είχε μεταβιβάσει ευαίσθητες πληροφορίες σε μια ξένη επαφή από τον Οκτώβριο, λαμβάνοντας κρυπτονομίσματα ως αποζημίωση.

Η ίδια φέρεται να φωτογράφισε χώρους ασφαλείας, στρατιωτικές βάσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και το διυλιστήριο πετρελαίου της Χάιφα. Φέρεται επίσης να μετέδωσε λεπτομέρειες για έναν Ισραηλινό πολίτη που είναι πρώην αξιωματούχος ασφαλείας.

12:45 Washington Post-ΗΠΑ: Στέλνουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να στείλουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το Πεντάγωνο κινητοποιεί περίπου 10.000 επιπλέον προσωπικό και η δύναμη κρούσης επικεντρώνεται στο αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush (6.000 άτομα) και στην αμφίβια ομάδα κρούσης Boxer με την 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών.

12:10 Η σχεδόν πλήρης διακοπή του ίντερνετ στο Ιράν συνεχίζεται για 47η ημέρα

Η σχεδόν πλήρης διακοπή της παροχής διαδικτύου στο Ιράν «εισέρχεται τώρα στην 47η ημέρα της μετά από 1.104 ώρες χωρίς διεθνή σύνδεση για το ευρύ κοινό», σύμφωνα με την εποπτική αρχή NetBlocks.

Οι περιορισμοί τέθηκαν σε ισχύ μετά από τις διαμαρτυρίες στη χώρα στις αρχές Ιανουαρίου και εντάθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Έχουν επίσης επηρεαστεί σοβαρά θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.

11:59 Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους νότια του ποταμού Ζαχράνι

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους νότια του ποταμού Ζαχράνι στο νότιο Λίβανο.

Ο εκπρόσωπός του προειδοποίησε στο X ότι «οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται» καθώς ο ισραηλινός στρατός «επιχειρεί με σημαντική δύναμη στην περιοχή».

«Η παραμονή νότια του ποταμού Ζαχράνι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή σας και τη ζωή των οικογενειών σας».

11:55 Το Ιράν λέει ότι αντιμετωπίζει «εχθρό που δεν τηρεί την ηθική, τον νόμο ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα»

Ο υπουργός Επιστημών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του «αντιμετωπίζει έναν εχθρό που δεν τηρεί την ηθική, τον νόμο ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα» κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Ινστιτούτο Αεροδιαστημικής Έρευνας στην Τεχεράνη, το οποίο επλήγη από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν βίντεο που δείχνουν την έκταση των ζημιών στο κτίριο, με τον υπουργό, Χοσεΐν Σιμάι Σαράφ, να προσθέτει ότι «οποιαδήποτε εγκατάσταση κατασκευαστεί στη χώρα παραμένει σε κίνδυνο».

11:50 Πεζεσκιάν: Οποιαδήποτε προσπάθεια να αναγκάσουν το Ιράν να «παραδοθεί» είναι καταδικασμένη σε αποτυχία

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ ή του Ισραήλ να αναγκάσουν το Ιράν να «παραδοθεί» είναι «καταδικασμένη σε αποτυχία και το ιρανικό έθνος δεν θα δεχτεί ποτέ μια τέτοια προσέγγιση».

Μιλώντας σε συνάντηση με αξιωματούχους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Τεχεράνης την Τετάρτη, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει πόλεμο ή αστάθεια.

Αντίθετα, ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι «[Το Ιράν] ανέκαθεν τόνιζε την ανάγκη για εποικοδομητικές συνομιλίες και αλληλεπιδράσεις με διάφορες χώρες».

11:33 Η Ιαπωνία ετοιμάζει «πακέτο» 10 δισ. δολαρίων για τις χώρες της Ασίας

H Ιαπωνία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα δημιουργήσει ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο ύψους περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει τις ασιατικές χώρες να εξασφαλίσουν ενεργειακούς πόρους, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει εντείνει τον ανταγωνισμό για την εξασφάλιση πετρελαίου.

Η στήριξη, που αποσκοπεί στην αποτροπή δευτερογενών επιπτώσεων στις δικές της εφοδιαστικές αλυσίδες της Ιαπωνίας, θα διοχετευθεί κυρίως μέσω κρατικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η Τράπεζα της Ιαπωνίας για τη Διεθνή Συνεργασία (JBIC) και η Εταιρεία Ασφάλισης Εξαγωγών και Επενδύσεων της Ιαπωνίας (NEXI).

10:50 Το Ιράν δήλωσε ότι «δεν είχε καμία πληροφορία» σχετικά με νέες συνομιλίες πριν από τις τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ

Ο Πρόεδρος Τραμπ – αναφερόμενος στην πιθανότητα νέων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – δήλωσε ότι «κάτι μπορεί να συμβεί» στο Ισλαμαμπάντ τις «επόμενες δύο ημέρες».

Αυτό συνέβη λίγες ώρες αφότου μια διπλωματική πηγή δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA ότι δεν υπήρχε «καμία πληροφορία» σχετικά με περαιτέρω συνομιλίες.

Το IRNA ανέφερε ότι είχαν ανταλλαγεί μηνύματα μεταξύ της Τεχεράνης και του Πακιστάν – το οποίο έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή – αλλά δεν υπήρχε καμία επιβεβαίωση.

Το Ιράν δεν φαίνεται να έχει σχολιάσει τις τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ. Η εκεχειρία δύο εβδομάδων ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου, πράγμα που σημαίνει ότι λήγει την επόμενη Τετάρτη, 22 Απριλίου.

10:48 Mehr News: Το Ιράν θα χρησιμοποιήσει εναλλακτικά λιμάνια στο νότιο τμήμα της χώρας για να παρακάμψει τον αμερικανικό αποκλεισμό

Το Ιράν θα χρησιμοποιήσει εναλλακτικά λιμάνια στο νότιο τμήμα της χώρας, ώστε να παρακάμψει τον αμερικανικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr News.

10:45 Το Ιράν δηλώνει ότι πρέπει να αποζημιωθούν οι απώλειες ύψους 270 δισ. δολαρίων που προκλήθηκαν από τον πόλεμο

Το Ιράν ζήτησε να λάβει αποζημίωση για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, ενώ η χώρα παραμένει αμετάπειστη και οι περιφερειακές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο απεσταλμένος της Τεχεράνης στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε την Τρίτη (14/04) σύμφωνα με το Al Jazeera ότι πέντε χώρες της περιοχής πρέπει να καταβάλουν αποζημίωση, βασιζόμενος στην κατηγορία του ότι τα εδάφη τους χρησιμοποιήθηκαν για την εκτόξευση επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

10:40 Ισραήλ: Ένας τραυματίας από μπαράζ ρουκετών της Χεζμπολάχ

Ένας άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά μετά από τις ρίψεις ρουκετών της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ σήμερα το πρωί, σύμφωνα με γιατρούς. Ο 61χρονος χτυπήθηκε από θραύσματα κοντά στην πόλη Τάμρα.

Από σήμερα το πρωί, σχεδόν 40 ρουκέτες έχουν εκτοξευθεί από τη Χεζμπολάχ από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ.

10:35 Πακιστάν: Περιοδεία του πρωθυπουργού Σαρίφ σε Σ. Αραβία, Κατάρ και Τουρκία

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ ξεκίνησε σήμερα περιοδεία στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και την Τουρκία καθώς το Ισλαμαμπάντ συνεχίζει τις διπλωματικές του προσπάθειες για συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

«Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και την Τουρκία από τις 15 ως τις 18 Απριλίου», ανέφερε το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

10:22 Γκρόσι: Οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν να προβλέπει «πολύ λεπτομερείς μηχανισμούς επαλήθευσης» για τα πυρηνικά



Οποιαδήποτε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου πρέπει να περιλαμβάνει «πολύ λεπτομερή» μέτρα για την επαλήθευση των πυρηνικών δραστηριοτήτων της Τεχεράνης, δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

«Το Ιράν διαθέτει ένα πολύ φιλόδοξο, εκτεταμένο πυρηνικό πρόγραμμα, επομένως όλα αυτά θα απαιτήσουν την παρουσία επιθεωρητών του ΔΟΑΕ», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι. «Διαφορετικά, δεν θα υπάρχει συμφωνία. Θα υπάρχει η ψευδαίσθηση μιας συμφωνίας».

09:50 Ισραηλινές πλήγματα σε δύο οχήματα σε Σααντιγιάτ και Aλ Τζίγια

Iσραηλινές επιδρομές έπληξαν δύο οχήματα στις κωμοπόλεις Σααντιγιάτ και Aλ Τζίγια, στο Όρος Λίβανος, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Οι δύο κωμοπόλεις βρίσκονται περίπου 20 χιλιόμετρα (12 μίλια) νότια της Βηρυτού. Σημειώθηκε επίσης αεροπορική επιδρομή στην κωμόπολη Ναμπατίγιε αλ Φάουκα, στο νότιο Λίβανο.

09:45 Σε τακτικές αποφυγής εντοπισμού καταφεύγουν ορισμένα πλοία στο Ορμούζ

Ο αμερικανικός στρατός έχει διακόψει πλήρως την εμπορική ναυσιπλοΐα προς και από τα ιρανικά λιμάνια, δήλωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) των ΗΠΑ.

Ο αποκλεισμός άρχισε τη Δευτέρα, όμως συστήματα παρακολούθησης έδειξαν ότι αρκετά πλοία συνδεόμενα με το Ιράν διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ τις επόμενες ώρες. Δεν είναι σαφές αν τα πλοία αυτά είχαν αποπλεύσει εντός της περιόδου χάριτος.

Ειδικοί στις υπηρεσίες πληροφοριών έχουν επίσης παρατηρήσει ότι ορισμένα πλοία χρησιμοποιούν τακτικές αποφυγής εντοπισμού στα ύδατα μέσα και γύρω από τα Στενά.

09:20 Συνεχίζει το «σφυροκόπημα» στον νότιο Λίβανο το Ισραήλ

Το πρωί εξαπέλυσε επιθέσεις σε Κάντμους, Ανσαρίγια, Μπιντ Τζμπέιλ, Μαχμουντίγια, Ματζντάλ, Κλαϊλάχ, Ζιμπκίν και Γιατάρ.

09:10 Χωρίς επιτυχία η προσπάθεια του κινεζικού τάνκερ να παρακάμψει το αμερικανικό μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ

Ανεπιτυχής αποδείχθηκε η προσπάθεια του δεξαμενόπλοιου «Rich Starry» να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, καθώς δεν κατάφερε να παρακάμψει τον αμερικανικό αποκλεισμό σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν.

Σύμφωνα με το Reuters, το πλοίο, κινεζικής ιδιοκτησίας και υπό καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων λόγω σχέσεων με την Τεχεράνη, συγκαταλεγόταν μεταξύ τουλάχιστον οκτώ δεξαμενόπλοιων που πέρασαν από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό την Τρίτη (14 Απριλίου), πρώτη ημέρα εφαρμογής των μέτρων.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από ναυτιλιακά δεδομένα, πραγματοποίησε αναστροφή γύρω στις 11:20 UTC.

08:50 Επίθεση της Χεζμπολάχ με ρουκέτες στην περιοχή της Γαλιλαίας

Επίθεση με ρουκέτες δέχθηκε το πρωί η περιοχή της Γαλιλαίας, στο βόρειο Ισραήλ. Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 αναφέρει ότι 20 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο προς την περιοχή της Γαλιλαίας, με ορισμένες να αναχαιτίζονται και άλλες να πέφτουν σε ανοιχτές περιοχές.

08:40 FT: Το Ιράν χρησιμοποίησε κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο για να στοχεύσει αμερικανικές βάσεις

Έρευνα των Financial Times αποκαλύπτει ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης απέκτησαν πρόσβαση σε κινεζικό δορυφόρο, τον οποίο χρησιμοποίησαν για την παρακολούθηση στρατιωτικών και πολιτικών στόχων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρουν, το Ιράν προχώρησε σε ουσιαστική αναβάθμιση των επιχειρησιακών του δυνατοτήτων στην περιοχή, αξιοποιώντας δορυφόρο κινεζικής κατασκευής για τη συλλογή κρίσιμων πληροφοριών. Τα δεδομένα αυτά επέτρεψαν, όπως επισημαίνεται, την εκτέλεση στοχευμένων επιθέσεων κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και περιφερειακών υποδομών.

08:05 Πετρέλαιο: Παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια

Με μικρή άνοδο κινούνται για την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου, ανακάμπτοντας από τις σημαντικές απώλειες που εμφάνισαν την Τρίτη και με την προσοχή να είναι στραμμένη για μια ακόμα μέρα στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Λίγο πριν τις 08:00 (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Μαΐου- ανέβαιναν 1% στα 95,77 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ απώλεσαν άνω του 4% την Τρίτη.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Μαΐου- κέρδιζαν 0,46% στα 91,66 δολάρια ανά βαρέλι.

07:55 Τραμπ στο ABC News: Δεν θα χρειαστεί παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν-Έρχονται δυο θαυμάσιες μέρες

Στη σημερινή του συνέντευξη στο ABC News, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως θα χρειαστεί να παραταθεί η τρέχουσα εκεχειρία με το Ιράν, λέγοντας ότι συμφωνία ειρήνης έρχεται, «Νομίζω ότι θα δείτε δύο εκπληκτικές ημέρες μπροστά».

07:35 Νέα επίθεση Τραμπ σε Πάπα και ΝΑΤΟ: Ας του πει κάποιος ότι είναι απαράδεκτο να έχει πυρηνική βόμβα το Ιράν

Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε για άλλη μια φορά στον Πάπα Λέοντα και το ΝΑΤΟ σε μια σειρά από αναρτήσεις στο Truth Social.

Στην πρώτη, ζητά από κάποιον να «παρακαλέσει να πει στον Πάπα Λέοντα... ότι το να έχει το Ιράν πυρηνική βόμβα είναι απολύτως απαράδεκτο» και ισχυρίζεται ότι το Ιράν έχει σκοτώσει «τουλάχιστον 42.000» διαδηλωτές τους τελευταίους δύο μήνες.

Στη δεύτερη, επαναλαμβάνει την κριτική του στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι η συμμαχία «δεν ήταν εκεί για εμάς και δεν θα είναι εκεί για εμάς στο μέλλον».

07:20 CENTCOM: Ο αποκλεισμός του Ιράν «εφαρμόστηκε πλήρως»,

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν σταματήσει εντελώς το οικονομικό εμπόριο από και προς το Ιράν μέσω θαλάσσης μέσω ενός αποκλεισμού, δηλώνοντας ότι έχει επιτύχει «θαλάσσια υπεροχή» στη Μέση Ανατολή

07:05 Τραμπ στο FoxNews: Νομίζω ότι ο πόλεμος είναι κοντά στο τέλος του (vid)

02:00 Δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν πόλεις στο νότιο Λίβανο

Δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν σε περιοχές του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με ανταποκριτή του Αl Jazeera.

Η πρώτη επίθεση έπληξε την περιοχή της Μπιντ Τζμπέιλ, ενώ η δεύτερη στόχευσε την πόλη Μπαμπλιέχ στην περιφέρεια Σιδώνας, επίσης στο νότιο τμήμα της χώρας.

01:54 ΗΠΑ: Η άρση των κυρώσεων για το ιρανικό πετρέλαιο δεν θα ανανεωθεί

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι «η βραχυπρόθεσμη άδεια που επιτρέπει την πώληση ιρανικού πετρελαίου που έχει ήδη εγκλωβιστεί στη θάλασσα πρόκειται να λήξει σε λίγες ημέρες και δεν θα ανανεωθεί», σε ανάρτηση στο X.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε επιτρέψει νωρίτερα την πώληση ιρανικού αργού πετρελαίου που βρισκόταν ήδη σε μεταφορά πριν από τις 20 Μαρτίου, έως τις 19 Απριλίου.

01:50 Βανς: Η εκεχειρία τηρείται



Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η εκεχειρία εξακολουθεί να τηρείται. Επίσης ανέφερε ότι υπάρχει έντονη δυσπιστία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, τονίζοντας πως η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να επιλυθεί από τη μια μέρα στην άλλη.

01:30 Ο Βανς αναμένεται και πάλι να ηγηθεί ενός πιθανού δεύτερου γύρου συνομιλιών

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να ηγηθεί ενός πιθανού δεύτερου γύρου συνομιλιών με Ιρανούς αξιωματούχους, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγήσουν σε μια ακόμη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την επόμενη εβδομάδα, δήλωσαν στο CNN πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Επίσης αναμένεται να συμμετάσχουν ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι ηγούνταν των διπλωματικών συνομιλιών πριν από την έναρξη του πολέμου.

00:24 Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κοντά στην Τύρο και τη Ναμπατίε

Το Ισραήλ πραγματοποίησε μια νέα σειρά αεροπορικών επιδρομών σε όλο το νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τους δημοσιογραφικές πηγές.

Αναφέρθηκαν αεροπορικές επιδρομές στην Καφρ Ρεμάν στην περιοχή Ναμπατιέ, στην περιοχή της αλ-Αμπασίγια κοντά στην παράκτια πόλη της Τύρου και στη δυτική γειτονιά Χιάμ, κοντά στα ισραηλινά σύνορα.