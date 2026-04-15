Ιράν σε ΗΠΑ: Η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί πιέσεις ή τελεσίγραφα, τόνισε ο Πεζεσκιάν

Το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί πιέσεις ή τελεσίγραφα από τις ΗΠΑ, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει στρατιωτική σύγκρουση αλλά διάλογο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο Πεζεσκιάν δήλωσε κατά την επίσκεψη του σε υγειονομικές μονάδες της Τεχεράνης πως το Ιράν επιδιώκει πολιτική λύση μέσω διαλόγου και όχι στρατιωτική αντιπαράθεση, εν μέσω αυξημένων εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί πιέσεις ή τελεσίγραφα, επισημαίνοντας ότι κάθε προσπάθεια επιβολής της αμερικανικής πολιτικής γραμμής ή εξαναγκασμού σε παράδοση θα αποτύχει.

Παράλληλα, ο Πεζεσκιάν άσκησε έντονη κριτική σε στρατιωτικές ενέργειες που, όπως υποστήριξε, πλήττουν αμάχους και κρίσιμες υποδομές. «Ποια δικαιολογία υπάρχει για τη στόχευση πολιτών, επιστημόνων, παιδιών και την καταστροφή ζωτικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων σχολείων και νοσοκομείων, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αρχών;» διερωτήθηκε.

Χθες, ο Ιρανός πρόεδρος απηύθυνε έκκληση προς τις ευρωπαϊκές χώρες να εντείνουν τις προσπάθειες ώστε να ενθαρρύνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταλήξουν σε συμφωνία, επισημαίνοντας ότι η διπλωματική οδός εξακολουθεί να αποτελεί την πλέον πρόσφορη λύση για την αντιμετώπιση των διαφορών.

Κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις εντός του πλαισίου των διεθνών κανόνων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει ρόλο καταλύτη, ενθαρρύνοντας την Ουάσινγκτον να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.