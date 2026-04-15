Σημαντική πρόοδο σημείωσαν την Τρίτη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων, φέρνοντας τις δύο πλευρές πιο κοντά σε μια συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Η εξέλιξη θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι δύο αντίπαλες πλευρές — με τη διαμεσολάβηση Πακιστάν, Αιγύπτου και Τουρκίας — επιχειρούν να γεφυρώσουν τις εναπομείνασες διαφορές πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου.

Παράλληλα, πακιστανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αρχηγό του στρατού, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, έφθασε την Τετάρτη στην Τεχεράνη για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, αμερικανικές πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία των διαμεσολαβήσεων προειδοποιούν ότι η συμφωνία δεν θεωρείται δεδομένη, λόγω των σημαντικών διαφορών που εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές.

Στο παρασκήνιο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η διαπραγματευτική ομάδα του προέδρου Τραμπ — ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο ανώτερος σύμβουλος Τζάρεντ Κούσνερ — συνέχισε την Τρίτη τις τηλεφωνικές επαφές και την ανταλλαγή σχεδίων προτάσεων με τους Ιρανούς και τους μεσολαβητές.

«Βρίσκονταν στο τηλέφωνο και σε παρασκηνιακές επαφές με όλες τις εμπλεκόμενες χώρες και πλησιάζουν περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά Αμερικανός αξιωματούχος, ενώ δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε ότι υπήρξε πρόοδος.

Νέος γύρος απευθείας δια ζώσης συνομιλιών εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, πριν από τη λήξη της εκεχειρίας, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία.

Από την πλευρά του, ο Βανς, που ηγήθηκε του πρώτου γύρου συνομιλιών στο Πακιστάν την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε σε εκδήλωση της Turning Point USA στην Τζόρτζια: «Νομίζω ότι οι άνθρωποι απέναντί μας ήθελαν να κάνουν συμφωνία… αισθάνομαι πολύ καλά για το πού βρισκόμαστε».

Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία-πλαίσιο, η εκεχειρία θα χρειαστεί να παραταθεί, ώστε να διαπραγματευθούν οι δύο πλευρές τις λεπτομέρειες μιας συνολικής συμφωνίας.

Την ίδια ώρα, η πίεση προς την Τεχεράνη αυξάνεται. Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ, που έχει ουσιαστικά διακόψει τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, σε συνδυασμό με τη βαθιά οικονομική κρίση, ενισχύει τα κίνητρα για συμβιβασμό.





