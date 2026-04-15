Τα ζόρια του ΠΑΣΟΚ στην Θεσσαλονίκη και η τελειωμένη «μεταγραφή» Σαουλίδη στον Τσίπρα

Η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να αποτελεί ανοιχτή πληγή για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, καθώς όσο περνούν οι ημέρες τόσο αποτυπώνεται στην κομματική βάση το «μούδιασμα» που προκλήθηκε από τη μεθόδευση της Χαριλάου Τρικούπη για να αφήσει εκτός ψηφοδελτίων τον Χάρη Καστανίδη.

Όλα τα στελέχη που ανήκουν στο λεγόμενο «παλιό ΠΑΣΟΚ» συντάσσονται ανοιχτά με τον πρώην υπουργό ο οποίος «πυροβολεί» πολιτικά κατά ριπάς κατά του σημερινού προέδρου του κόμματος. Το έπραξε και στην τελευταία ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον 102 Fm της ΕΡΤ3 όπου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ξεκαθάρισε πως μόνο ο ελληνικός λαός και ο ίδιος θα καθορίσει αν θα συνεχίσει να δηλώνει παρών στην πολιτική ζωή του τόπου. Φρόντισε, μάλιστα, να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης, κλείνοντας το μάτι στον Αλέξη Τσίπρα.