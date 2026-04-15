Η μάχη του κ. Μητσοτάκη με τον χρόνο

Ο σκληρός πυρήνας της ΝΔ μετρήθηκε επί Αντώνη Σαμαρά. Είναι εκεί κάπου στο 18%. Από εκεί μέχρι το 41% του 2023 υπάρχει έντονη η συνεισφορά του κέντρου και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό αποτυπώθηκε το 2023, όταν ένας στους 3 ψηφοφόρους του 41% ψήφιζε προσωπικά Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πόλεμος της προσωπικής φθοράς του κ. Μητσοτάκη έχει αιτία. Είναι ο μόνος τρόπος για να στείλουν τη ΝΔ στο δρόμο του ΠΑΣΟΚ. Και η ευκαιρία της ΝΔ για μια νέα τετραετία κρύβεται στη διατήρηση του προσωπικού κεφαλαίου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα η μάχη χαρακωμάτων θα «παιχτεί» εκεί ακριβώς, στην προσπάθεια να αναλωθεί το προσωπικό πολιτικό κεφάλαιο του κ. Μητσοτάκη. Να εμφανιστεί ως αναξιόπιστος στο δικό του ακροατήριο. Είναι ο μόνος τρόπος για να υποχωρήσουν αισθητά τα ποσοστά της ΝΔ.

Ο ενορχηστρωτής είναι γνωστός. Αποκαλύπτεται καθημερινά μόνος του. Η επιλογή στρατοπέδου στον πόλεμο της Ουκρανίας εξυπηρέτησε τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά προκάλεσε την οργή της Μόσχας. Εκείνο που δεν υπολόγισε σωστά ο κ. Μητσοτάκης είναι το πλέγμα των σχέσεων της ελληνικής ολιγαρχίας με την Ρωσία. Η οικονομική της εξάρτηση μέσω της ναυτιλίας και της ενέργειας. Τα υπόλοιπα είναι από λίγο ως πολύ γνωστά.

Η προσπάθεια να πέσει ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει πλέον επικές διαστάσεις. Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση σημαντικού πολιτικού παράγοντα, ο οποίος ισχυρίστηκε στα σοβαρά ότι μια τρίτη τετραετία του κ. Μητσοτάκη είναι κίνδυνος για τους θεσμούς. Κάτι σαν εκτροπή. Μας είπε, δηλαδή, ότι για κάποιον μεταφυσικό λόγο που μόνο ο ίδιος μπορεί να αντιληφθεί και να ερμηνεύσει, «απαγορεύεται» να κατέβει στις εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Επειδή ξέρουν ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι εύκολο να χάσει! Θα κάνουν, λοιπόν, τα αδύνατα δυνατά να τον «πείσουν» να εγκαταλείψει. Κι ο μόνος τρόπος είναι η φθορά του προσωπικού πολιτικού του κεφαλαίου.

Έχουν τα μέσα. Χρήματα, μέσα ενημέρωσης, εξωτερική «βοήθεια». Έχουν την εμπειρία. Δεν έχουν το πρόσωπο εκείνο που θα μπορούσε να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στον κ. Μητσοτάκη. Αλλά αυτό δεν τους σταματά. Ο κ. Μητσοτάκης από την πλευρά του έχει μια μόνο επιλογή: Να τους εκθέσει στον ελληνικό λαό και να ζητήσει την ετυμηγορία του. Είναι ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσει την παγίδα που του έχουν στήσει. Σε διαφορετική περίπτωση, αφήνοντας τον χρόνο να κυλήσει, θα έχει δαπανήσει το μεγαλύτερο μέρος από το πολιτικό κεφάλαιο που διαθέτει.

Θανάσης Μαυρίδης

