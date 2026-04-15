Ο Ανάλγητος

Επιμέλεια: Νίκος Ταμπακόπουλος

Ότι ο Πούτιν ποντάρει στην αποσταθεροποίηση της Ευρώπης και της Ελλάδας είναι γνωστό. Το έργο το είδαμε στα Τέμπη με τους χιλιάδες ψεύτικους λογαριασμούς στα social media. Όταν όμως η Rossiyskaya Gazeta στοχοποιεί την κυβέρνηση επικαλούμενη τις έρευνες της Λάουρα Κοβέσι, τότε μιλάμε για πρόκληση. Πρόκειται για το επίσημο μέσο ενημέρωσης του Πούτιν. Από εκεί παίρνουν «γραμμή» οι Ρώσοι αξιωματούχοι. Εκδίδεται από την ρωσική κυβέρνηση και έχουν επιβληθεί ευρωπαϊκές κυρώσεις για απαγόρευση αναμετάδοσης. Από τα Τέμπη, έως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Λάουρα Κοβέσι αναδεικνύεται από τα ρωσικά ΜΜΕ ως η αδιάφθορη που βάζει τάξη σε μια βαθιά διεφθαρμένη Ευρώπη.

Το αφήγημα είναι πως η Ευρωπαία εισαγγελέας αναζητά την αλήθεια για τα Τέμπη και αποκαθηλώνει την ελληνική κυβέρνηση. Στόχος είναι να αναδειχθεί πως η Ευρώπη έχει συστημικά αποτύχει και ότι η χώρα μας είναι παράδειγμα πως αποφυγή, ενώ για τα Τέμπη αναφέρεται σε ρωσικά ΜΜΕ πως «η Κοβέσι ζητά αλλαγές στο Σύνταγμα και ξεσκεπάζει τις πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης». Επιπροσθέτως γίνονται αναφορές στο επίσημο προπαγανδιστικό όργανο του Πούτιν πως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι υπόλογη για σκάνδαλα και διεφθαρμένη. Φαίνεται πως η στάση της Ελλάδας να ταχθεί στο πλευρό της Ουκρανίας και η εγκατάλειψη της «πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής» έχει ενοχλήσει τη Μόσχα…

Για αυτό και χρησιμοποιούνται για προπαγανδιστικούς λόγους οι έρευνες και οι δηλώσεις της Λάουρα Κοβέσι. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρουμανία επί Nicolae Ceausescu. Ο οποίος είχε στενή συνεργασία με την Σοβιετική Ένωση, ενώ η Ρουμανία ήταν μέρος του ανατολικού μπλοκ. Ο πατέρας της ήταν εισαγγελέας για δεκαετίες. Εργάστηκε στην κομμουνιστική Ρουμανία και συνέχισε έως το 2010 να είναι ενεργός. Μετά δηλαδή την πτώση του κομμουνισμού. Η κα. Κοβέσι επηρεασμένη από την πορεία του πατέρα της αναρριχήθηκε σε ανώτατο αξίωμα του ρουμανικού δικαστικού συστήματος το 2006. Αυτό της Γενικής Εισαγγελέως. Η σταδιοδρομία και οι γνώσεις της εκτιμήθηκαν στις Βρυξέλλες. Έτσι ανέλαβε επικεφαλής του νέου οργάνου της ΕΕ ως Ευρωπαία Εισαγγελέας.

Ζω για έναν και μόνο λόγο. Να μάθω από τον Πιερρ τι γίνεται στα εσωτερικά της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ. Περιμένω με ανυπομονησία να γυρίσει. Θα μιλήσει;

Στο Μαξίμου προετοιμάζονται για την αυριανή μάχη στη Βουλή. Πρόκειται για τη συζήτηση για το «κράτος δικαίου» σε απάντηση της ερώτησης που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται με όπλα στην φαρέτρα του. Ο Economist κατατάσσει την Ελλάδα στις πλήρεις δημοκρατίες, εκθέσεις της Κομισιόν μιλούν για αύξηση διαφάνειας και διεθνείς δείκτες τοποθετούν τη χώρα μας χαμηλότερα στην κατάταξη περί διαφθοράς. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει σαφείς απαντήσεις. Τόσο για τις υποκλοπές, όσο και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ θα τεθεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Το έχει ήδη συζητήσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη...Ίσως για αυτό και αποκεφαλίστηκε ο Χ. Καστανίδης από το ψηφοδέλτιο της Θεσσαλονίκης...

Οι σύμβουλοι του προέδρου Νίκου του λένε πως πρέπει να σηκώσει τους τόνους κατά της κυβέρνησης, καθώς εκτιμούν πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί με αυτόν τον τρόπο να πάρει δημοσκοπικές ανάσες. Έτσι στη Βουλή αναμένεται να ζηλέψει τις δόξες της τοξικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε, η Χαριλάου Τρικούπη αγωνιά για το κόμμα Τσίπρα και κυρίως για το ποια πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα έχει δίπλα του.

Ένα από αυτά είναι ο Γ. Σιακαντάρης. Αφού διέπρεψε για χρόνια ως διευθυντής του ΙΣΤΑΜΕ του ΠΑΣΟΚ και είχε συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών του κόμματος...αποφάσισε να συμπορευθεί με τον κ. Τσίπρα στη νέα του πορεία. Μίλησε στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού στην Πάτρα και έχει αναλάβει να συγγράψει την διακήρυξη της επανεμφάνισης του νέου κόμματος. Νομίζει ότι οι πολίτες ξεχνούν και θα ακούσουν το νέο αφήγημα για συμπόρευση των τριών ρευμάτων: Της Σοσιαλδημοκρατίας, της Οικολογίας και της Ριζοσπαστικής Αριστεράς...

Η εσωστρέφεια αναμένεται να επιστρέψει δριμύτερη. Αυτό φοβάται ο κ. Ανδρουλάκης. Έτσι η Κεντρική Επιτροπή δεν θα εκλέξει γραμματέα και πολιτικό συμβούλιο, καθώς θα δοθεί πάτημα για αμφισβητήσεις… Θα μπει ο Χάρης Δούκας στο πολιτικό συμβούλιο; Ποιος θα αναλάβει γραμματέας από την ομάδα Ανδρουλάκη; Ο κ. Βαρδακαστάνης, ο κ. Δρούλιας ή ο κ. Μήλης; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που συζητιούνται στους διαδρόμους της Χαριλάου Τρικούπη…

Στις 22 Απριλίου θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο πακέτο προτάσεων για τις τιμές της ενέργειας, λίγα 24ωρα πριν το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι από τη μία πλευρά η ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το υψηλό ενεργειακό κόστος και από την άλλη η διατήρηση της πορείας προς την πράσινη μετάβαση και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στην ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και η αναθεώρηση του τρόπου τιμολόγησης. Οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να καταστήσουν το ηλεκτρικό ρεύμα, ιδίως αυτό που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενισχύοντας τη στροφή προς καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Ο Ανάλγητος