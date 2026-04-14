Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, αποχωρώντας από το Ισλαμαμπάντ, άφησε σαφές μήνυμα συνέχισης των επαφών με το Ιράν, καθώς παρά την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας, και οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν κίνητρο για αποκλιμάκωση, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Reuters.

Διαπραγματευτικές ομάδες από τις ΗΠΑ και το Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ αυτήν την εβδομάδα, δήλωσαν σήμερα τέσσερις πηγές που επικαλέστηκε το Reuters, λίγες ημέρες μετά τις συνομιλίες στο πιο υψηλόβαθμο επίπεδο που έχουν γίνει ανάμεσα στις δύο χώρες

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του τόνισε ότι η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Ιρανών μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν, τονίζοντας το ότι η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί να της παραδοθεί όλη η ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει στην κατοχή της η Ισλαμική Δημοκρατία.

«Θέλουμε να βγει από τη χώρα το υλικό αυτό», να «έχει τον έλεγχό του» η Ουάσιγκτον, είπε στο Fox News και πρόσθεσε πως είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί, με «επαληθεύσεις», ότι το Ιράν δεν θα παράγει ουράνιο εμπλουτισμένο κατά υψηλό βαθμό στο μέλλον.

Δημοσίευμα πάντως των NYT αναφέρει πως το Ιράν αποδέχεται αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου μόνο για μια πενταετία.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ήταν επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας που συμμετείχε σε συνομιλίες -επιπέδου άνευ προηγουμένου, αλλά άκαρπες- με αξιωματούχους του Ιράν στο Πακιστάν, για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε για ακόμη μια φορά την καχυποψία των ΗΠΑ.

«Είναι ένα πράγμα το ότι οι Ιρανοί λένε πως δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, είναι άλλο να δημιουργήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς ώστε να είναι εγγυημένο πως δεν θα γίνει αυτό», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά κι επανέλαβε ότι παρουσίασε τις «κόκκινες γραμμές» της Ουάσιγκτον στους συνομιλητές του.

Κατ’ αυτόν, οι Ιρανοί «έκαναν ένα βήμα», και «γι’ αυτό νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρξαν ενθαρρυντικές ενδείξεις, αλλά δεν έφθασαν αρκετά μακριά».

Η Τεχεράνη σημείωσε χθες ότι οι δυο πλευρές βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία, αλλά «δυστυχώς, γίναμε μάρτυρες συνεχών μαξιμαλιστικών απαιτήσεων από την αμερικανική πλευρά», όπως το έθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

Στο μεταξύ, ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών τέθηκε σε ισχύ από τις 17:00 ώρα Ελλάδας όπως άλλωστε είχε προαναγγελθεί, μέσω της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), μετά την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στην ανακοίνωση της CENTCOM σημειώνεται ότι «ο αποκλεισμός θα εφαρμοστεί αμερόληπτα σε πλοία όλων των εθνών που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, περιλαμβανομένων όλων των ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν», ανέφερε η αμερικανική διοίκηση.

«Οποιοδήποτε σκάφος εισέρχεται ή αποχωρεί από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα υπόκειται σε αναχαίτιση, εκτροπή και κατάληψη», ανέφερε το σημείωμα. «Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει την ουδέτερη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς».

Αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών: Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς κατηγόρησε το Ιράν για «οικονομική τρομοκρατία» κλείνοντας ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ. Υπερασπίστηκε τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ, ο οποίος ξεκίνησε πριν από 12 ώρες με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ιρανικά πλοία, ως ισότιμη απάντηση.

Ένα πλοίο διέσχισε τα Στενά μετά την εντολή του Τραμπ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξακολουθούν να επικοινωνούν, δήλωσε στο CNN ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν λεπτομέρειες για μια πιθανή δεύτερη προσωπική συνάντηση με τους Ιρανούς, ανέφερε μια πηγή.

Διαμάχη Τραμπ-Πάπα: Ο Τραμπ κατήγγειλε ξανά τον Πάπα Λέοντα για τη θέση του κατά του πολέμου, καθώς κλιμακώνεται η διαμάχη μεταξύ του Ποντίφικα και του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει πότε θα επιστρέψει το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θέτουν σε εφαρμογή ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών και των Στενών του Ορμούζ από τις 17:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο οποίος ηγήθηκε των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν, δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα υποχωρήσει μετά τις απειλές Τραμπ για αποκλεισμό των Στενών.

10:26 Ανάλυση CNN: Τα όρια ισχύος του Τραμπ δοκιμάζονται σε πολλά μέτωπα: Το αδιέξοδο στο Ιράν και οι αντιδράσεις στο ΝΑΤΟ

Η στρατηγική της ισχύος και της διαρκούς κλιμάκωσης που έχει υιοθετήσει ο Ντόναλντ Τραμπ δοκιμάζεται πλέον ανοιχτά, καθώς το αδιέξοδο με το Ιράν, οι αντιδράσεις των συμμάχων και οι εσωτερικές πολιτικές πιέσεις αποκαλύπτουν τα όρια της εικόνας παντοδυναμίας του Αμερικανού προέδρου.

Όπως γράφει το CNN σε ανάλυσή του, ο πόλεμος με το Ιράν αποτελεί τη σκληρότερη δοκιμασία αυτής της στρατηγικής. Η απόφασή του να πλήξει στρατιωτικές και πυρηνικές υποδομές της Τεχεράνης, επιλογή που προηγούμενοι πρόεδροι απέφυγαν, αντανακλά την πεποίθησή του ότι η αμερικανική στρατιωτική ισχύς και η προσωπική αδιαλλαξία μπορούν να επιβάλουν αποτέλεσμα.

10:15 Ιράν: Θα διαθέσει μέρος των εσόδων από το πετρέλαιο για την ανοικοδόμηση μετά τις επιθέσεις

Οι πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου τις τελευταίες εβδομάδες ήταν ευνοϊκές και μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την αποκατάσταση ζημιών στη βιομηχανία που προκλήθηκαν από επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου, τόνισε ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν.

Ο Μοχσέν Πακνετζάντ ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα του πετρελαίου διατήρησαν τις δραστηριότητές τους σε όλες τις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, διασφαλίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου δεν θα σταματήσουν «ούτε για μια μέρα», συμπεριλαμβανομένων βασικών κόμβων εξαγωγών όπως η νήσος Χαργκ.

Ο υπουργός δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η τιμή πώλησης του ιρανικού αργού πετρελαίου είχε αυξηθεί σημαντικά.

09:58 Reuters: ΗΠΑ και Ιράν αφήνουν ανοιχτό «παράθυρο» διαλόγου μετά τις τεταμένες συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ

Ύστερα από μια μαραθώνια και κατά στιγμές τεταμένη νύχτα στο Ισλαμαμπάντ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ολοκλήρωσαν τις υψηλότερου επιπέδου απευθείας συνομιλίες τους εδώ και δεκαετίες χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας και τις ελπίδες για νέα διπλωματική προσπάθεια.

Σύμφωνα με 11 πηγές που επικαλείται το Reuters, οι δύο πλευρές έφτασαν σε ορισμένες στιγμές πολύ κοντά σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία, όμως οι διαφωνίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το μέλλον των Στενών του Ορμούζ και την πρόσβαση του Ιράν σε δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία αποδείχθηκαν ανυπέρβλητες.

09:31 WSJ: H Σαουδική Αραβία καλεί τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ

Η Σαουδική Αραβία απηύθυνε έκκληση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ και να επιστρέψουν σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με Άραβες αξιωματούχους, το Ριάντ εκφράζει φόβους ότι η συνεχιζόμενη πίεση προς το Ιράν ενδέχεται να προκαλέσει ευρύτερη αντίδραση, συμπεριλαμβανομένης πιθανής διαταραχής και άλλων κρίσιμων θαλάσσιων διαδρόμων, όπως έγραψε η Wall Street Journal.

09:25 Κινεζικό δεξαμενόπλοιο που έχει υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον αμερικανικό αποκλεισμό

Ένα κινεζικό δεξαμενόπλοιο που έχει υποστεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ παρά τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

Το Rich Starry θα είναι το πρώτο που θα περάσει το Ορμούζ και θα βγει από τον Κόλπο από την έναρξη του αποκλεισμού, σύμφωνα με δεδομένα από τις LSEG, MarineTraffic και Kpler.

Το δεξαμενόπλοιο και η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd έχουν υποστεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συναλλαγές με το Ιράν.

Το Rich Starry είναι ένα μεσαίου βεληνεκούς δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει περίπου 250.000 βαρέλια μεθανόλης, σύμφωνα με τα δεδομένα και φόρτωσε το φορτίο στο τελευταίο λιμάνι προσέγγισης, το Hamriyah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Το κινεζικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιο έχει κινέζικο πλήρωμα.

08:10 Πακιστάν: Προτείνει να φιλοξενήσει έναν ακόμη γύρο συνομιλιών πριν από τη λήξη της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν

Το Πακιστάν πρότεινε τη διοργάνωση ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στην Ισλαμαμπάντ τις επόμενες ημέρες, πριν από τη λήξη της εκεχειρίας, δήλωσαν δύο Πακιστανοί αξιωματούχοι.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μιλούν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να συζητήσουν το θέμα με τον Τύπο, λένε ότι η πρόταση θα εξαρτηθεί από το εάν τα μέρη ζητήσουν διαφορετική τοποθεσία.

07:25 IDF: Ανακοίνωσαν τον θάνατο υπαξιωματικού του στον νότιο Λίβανο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έφεδρος υπαξιωματικός έπεσε σε «μάχη» στον νότιο Λίβανο, όπου αναμετρώνται για πάνω από έναν μήνα με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

«Ο αρχιλοχίας Αγιάλ Ουριέλ Μπλάνκο, 30 ετών, οδηγός πυροσβεστικού οχήματος (...) έπεσε σε μάχη στον νότιο Λίβανο», ανέφερε λακωνικό ανακοινωθέν τους.

07:15 NYT: Το Ιράν αποδέχεται αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου μόνο για μια πενταετία

Όπως είναι γνωστό, οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ιράν να αναστείλει τον εμπλουτισμό ουρανίου για 20 χρόνια κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Ισλαμαμπάντ και η Τεχεράνη υπέβαλε επίσημη απάντηση τη Δευτέρα λέγοντας ότι θα συμφωνήσει να το πράξει μόνο για πέντε χρόνια, σύμφωνα με τους New York Times, οι οποίοι επικαλούνται δύο ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

07:05 Αποκλεισμός των ΗΠΑ: Το Ιράν καταγγέλλει «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» του

Το Ιράν καταδίκασε χθες Δευτέρα τη «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητάς» του αφού τέθηκε σε εφαρμογή ο αποκλεισμός που επέβαλαν οι ΗΠΑ στοχοποιώντας ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο και στη θάλασσα του Ομάν.

02:30 Επικοινωνία Μερτς-Νετανιάχου: «Η Γερμανία είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς παρότρυνε χθες Δευτέρα τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δώσει διαταγή να λάβουν τέλος οι μάχες στον νότιο Λίβανο και να αρχίσει απευθείας ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη λιβανική κυβέρνηση, ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.

Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε ακόμη στον Ισραηλινό ομόλογό του ότι η «η Γερμανία είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει στο να είναι εγγυημένη η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ», όμως μόνο μετά «τον τερματισμό των εχθροπραξιών» και «υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις», πάντα σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου του καγκελάριου.

01:20 Ο Τραμπ επιτέθηκε στους NYT για την κάλυψη του πολέμου με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης και ειδικότερα κατά των New York Times, επικρίνοντας την κάλυψη του πολέμου με το Ιράν και κατηγορώντας την εφημερίδα για διαστρέβλωση της πραγματικότητας.



Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «fake news», υποστηρίζοντας ότι η εφημερίδα γνωρίζει – κατά τον ίδιο – ότι οι αναφορές της δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, κατηγόρησε το μέσο για «ψεύδη» και «απαράδεκτες ενέργειες» εναντίον του ιδίου, των υποστηρικτών του αλλά και της χώρας.

01:10 Βανς:Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν



Ο Βανς δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν. Όπως ανέφερε, οι επαφές κινούνται σε θετική κατεύθυνση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω σύγκλισης μέσω της διπλωματικής οδού.

«Το μεγάλο ερώτημα από εδώ και πέρα είναι αν οι Ιρανοί θα επιδείξουν αρκετή ευελιξία, αν θα αποδεχθούν τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να δούμε για να προχωρήσουν τα πράγματα», είπε ο Βανς. «Πρέπει να απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο υλικό από το Ιράν. Πρέπει να έχουμε τη ρητή δέσμευσή τους ότι δεν θα αναπτύξουν πυρηνικό όπλο».

«Αν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να συμφωνήσουν σε αυτό, τότε αυτή μπορεί να είναι μια πολύ, πολύ καλή συμφωνία και για τις δύο χώρες», είπε και πρόσθεσε:

«Είτε έχουμε περαιτέρω συνομιλίες, είτε καταλήξουμε τελικά σε συμφωνία, πιστεύω πραγματικά ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ιρανών, επειδή βάλαμε πολλά στο τραπέζι», συνεχίζει ο Βανς. «Στην πραγματικότητα, κάναμε πολύ σαφές ποια ήταν τα όριά μας. Κάναμε επίσης πολύ σαφές, ότι θα ήμασταν πραγματικά πολύ χαρούμενοι… αν το Ιράν αντιμετωπιζόταν σαν μια κανονική χώρα, αν είχε μια κανονική οικονομία, αν ο λαός του μπορούσε να ευημερήσει και να προοδεύσει. Αλλά για να είναι το Ιράν μια κανονική χώρα οικονομικά, θα πρέπει να είναι μια κανονική χώρα από την άποψη ότι δεν επιδιώκει πυρηνικό όπλο, και θα πρέπει να είναι μια κανονική χώρα από την άποψη ότι δεν επιδιώκει την τρομοκρατία».

«Πιστεύω πραγματικά ότι υπάρχει μια μεγάλη συμφωνία που μπορεί να επιτευχθεί εδώ, αλλά νομίζω ότι εναπόκειται στους Ιρανούς να κάνουν το επόμενο βήμα».

01:02 Λαβρόφ προς Αραγτσί: Να μην υπάρξουν άλλες συγκρούσεις - Η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη μιας διευθέτησης

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε στον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, ότι είναι κρίσιμης σημασίας να ληφθούν μέτρα ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο νέων εχθροπραξιών. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ρωσία παραμένει έτοιμη να συμβάλει ενεργά σε μια διαδικασία πολιτικής διευθέτησης και σταθεροποίησης της κατάστασης.

00:50 Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι επιτέθηκε σε ισραηλινές δυνάμεις στη Χανίτα και στην αλ-Μαλικίγια



Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιπλέον επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων, μεταξύ των οποίων επιθέσεις με drones και ρουκέτες. Σε δηλώσεις που εξέδωσε σήμερα, η τρομοκρατική οργάνωση ανέφερε ότι έπληξε μια συγκέντρωση ισραηλινών στρατιωτών στην περιοχή της Χανίτα «με drone».

Επίσης, ανέφερε ότι αργότερα το βράδυ εξαπέλυσε ομοβροντία ρουκετών εναντίον μιας ξεχωριστής ομάδας ισραηλινών στρατιωτών στην αλ-Μαλικίγια, στον νότιο Λίβανο.

00:21 Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι κατά τo τελευταίο 24ωρο χτυπήθηκαν περίπου 150 στόχοι της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο



Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία χτύπησε περίπου 150 στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι στους στόχους περιλαμβάνονταν εκτοξευτές ρουκετών, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κτήρια που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ, θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων και αρχηγεία της λιβανέζικης οργάνωσης.

Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι χτύπησε ομάδες της Χεζμπολάχ που σχεδίαζαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών δυνάμεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ισραηλινός στρατός δεν έχει πραγματοποιήσει καμία επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό από το βράδυ της Τετάρτης.