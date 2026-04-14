Πακιστάν: Προτείνει να φιλοξενήσει έναν ακόμη γύρο συνομιλιών πριν από τη λήξη της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν

Το Πακιστάν πρότεινε τη διοργάνωση ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στην Ισλαμαμπάντ τις επόμενες ημέρες, πριν από τη λήξη της εκεχειρίας, δήλωσαν δύο Πακιστανοί αξιωματούχοι.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μιλούν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να συζητήσουν το θέμα με τον Τύπο, λένε ότι η πρόταση θα εξαρτηθεί από το εάν τα μέρη ζητήσουν διαφορετική τοποθεσία.

Ένας από τους αξιωματούχους λέει ότι, παρά το γεγονός ότι έληξαν χωρίς συμφωνία, οι πρώτες συνομιλίες ήταν μέρος μιας συνεχιζόμενης διπλωματικής διαδικασίας και όχι μιας μεμονωμένης προσπάθειας.