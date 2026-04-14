Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν μπορούν να ξαναρχίσουν μέσα σε δύο μέρες
AP Photo/Alex Brandon

Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν μπορούν να ξαναρχίσουν μέσα σε δύο μέρες

14/04/2026 • 18:50
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
14/04/2026 • 18:50
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Τρίτη ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να ξαναρχίσουν στο Πακιστάν τις επόμενες δύο ημέρες, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην New York Post.

«Θα πρέπει να μείνετε εκεί, πραγματικά, γιατί κάτι μπορεί να συμβεί τις επόμενες δύο ημέρες, και είμαστε πιο διατεθειμένοι να πάμε εκεί», ανέφερε ο Τραμπ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Ο Τραμπ είπε ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, έκανε «εξαιρετική δουλειά» στις συνομιλίες.

«Είναι φανταστικός, και γι' αυτό είναι πιο πιθανό να επιστρέψουμε εκεί», είπε ο Τραμπ.

