Ξεκίνησαν οι συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου στις ΗΠΑ - Ιστορική ευκαιρία, λέει ο Ρούμπιο

Ξεκίνησαν οι άμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) Ουάσιγκτον, όπου ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λάιτερ συναντά τη Λιβανέζα ομόλογό του, Νάντα Χαμαντέχ, στην υψηλότερου επιπέδου δια ζώσης επαφή ανάμεσα στις δύο χώρες, με το ζήτημα του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ να βρίσκεται στο επίκεντρο.

The first direct Israel-Lebanon peace talks in DECADES



Marco is making history, brokering the meeting directly in Washington DC 🔥



WE LOVE MARCO! 🇺🇸 pic.twitter.com/AD7M5yHhAY — Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 14, 2026

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για «ιστορική ευκαιρία» αναφορικά με τις συνομιλίες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαδικασίας για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται «κόντρα σε δεκαετίες ιστορίας και πολυπλοκότητας», επισημαίνοντας τις βαθιές ρίζες των προβλημάτων που επιχειρείται να αντιμετωπιστούν.

Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος είναι να τεθεί ένα μόνιμο τέλος στην επιρροή της Χεζμπολάχ στην περιοχή, η οποία - όπως σημείωσε - διαρκεί εδώ και 20 έως 30 χρόνια.

Ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι οι συνομιλίες δεν αναμένεται να αποδώσουν άμεσα πλήρη αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι «όλα τα πολύπλοκα ζητήματα δεν θα επιλυθούν μέσα στις επόμενες έξι ώρες». Ωστόσο, εξέφρασε την ελπίδα ότι η διαδικασία θα αποτελέσει την αρχή για πρόοδο και τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα επιτρέψει περαιτέρω εξελίξεις.

Η λιβανική κυβέρνηση δηλώνει τη δέσμευσή της στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ιδίως μετά την εμπλοκή της στον πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ, όταν άρχισε να εξαπολύει πυρά κατά του Ισραήλ λίγες ημέρες μετά το ισραηλινό πλήγμα της 28ης Φεβρουαρίου που σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Ωστόσο, το Ισραήλ αμφισβητεί την ικανότητα της Βηρυτού να υλοποιήσει αυτή τη δέσμευση και πιέζει για πιο επιθετική στρατιωτική δράση, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να εξετάζει την επαναφορά ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο.

Από την πλευρά της, η Βηρυτός ελπίζει ότι οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε παύση των ισραηλινών πληγμάτων στο λιβανικό έδαφος, επιδιώκοντας παράλληλα να διαχωρίσει το «λιβανικό μέτωπο» από την ευρύτερη αντιπαράθεση με το Ιράν.