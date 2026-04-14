Κατς: Ισραήλ και ΗΠΑ θέτουν ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου την κατάσχεση του ουρανίου του Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η χώρα του έχουν θέσει ως όρο για τον τερματισμό του πολέμου την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Οι πόλεμοι του 2025 και του 2026 κατά του Ιράν «κατέστρεψαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την ικανότητά του να παράγει πυρηνικά όπλα, αλλά το εμπλουτισμένο υλικό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για μια [ιρανική] απόπειρα επανεκκίνησης του πυρηνικού προγράμματος», ανέφερε ο Κατς.

Οι εκπρόσωποι του Ιράν στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων της Χεζμπολάχ και της Χαμάς, «υπέστησαν βαριά πλήγματα και έχουν χάσει την ικανότητά τους να αποτελούν στρατηγική απειλή για το Ισραήλ», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ πρέπει ακόμα να «αντιμετωπίσει την εναπομένουσα δύναμή τους».