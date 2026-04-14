Η Σαουδική Αραβία απηύθυνε έκκληση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ και να επιστρέψουν σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με Άραβες αξιωματούχους, το Ριάντ εκφράζει φόβους ότι η συνεχιζόμενη πίεση προς το Ιράν ενδέχεται να προκαλέσει ευρύτερη αντίδραση, συμπεριλαμβανομένης πιθανής διαταραχής και άλλων κρίσιμων θαλάσσιων διαδρόμων, όπως έγραψε η Wall Street Journal.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, κομβικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο και τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι το Ιράν μπορεί να απαντήσει στοχεύοντας ή περιορίζοντας τη διέλευση από την περιοχή, γεγονός που θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην ενεργειακή τροφοδοσία.

Ο αμερικανικός αποκλεισμός, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη, ακολούθησε προηγούμενες ενέργειες του Ιράν για περιορισμό της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Η εξέλιξη αυτή είχε ήδη μειώσει σημαντικά τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου, οδηγώντας σε απότομη άνοδο των τιμών.

Παρά τις προσπάθειες του Σαββατοκύριακου για διπλωματική αποκλιμάκωση, οι συνομιλίες δεν κατέληξαν σε συμφωνία, με την Ουάσιγκτον να προχωρά στην εφαρμογή περιορισμών σε ιρανικά λιμάνια.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι στόχος της πολιτικής αυτής είναι η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και η αποτροπή του Ιράν από το να αξιοποιήσει τον έλεγχο στρατηγικών θαλάσσιων οδών. Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι διατηρούν στενή επικοινωνία με τους εταίρους τους στον Κόλπο, ενώ συνεχίζουν την εφαρμογή της στρατηγικής τους.

Την ίδια στιγμή, η Σαουδική Αραβία έχει καταφέρει να διατηρήσει τις εξαγωγές πετρελαίου της κοντά στα προ της σύγκρουσης επίπεδα, ανακατευθύνοντας προμήθειες μέσω χερσαίων διαδρομών προς την Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, ενδεχόμενη διαταραχή στο Μπαμπ αλ-Μαντέμπ θα θέσει σε κίνδυνο και αυτές τις εναλλακτικές οδούς.

Η κατάσταση αναδεικνύει τη λεπτή ισορροπία μεταξύ άσκησης πίεσης και αποφυγής ευρύτερης αποσταθεροποίησης, με τις εξελίξεις να επηρεάζουν ήδη τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη επανέναρξης ουσιαστικού διπλωματικού διαλόγου, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των κρίσιμων διεθνών θαλάσσιων οδών.