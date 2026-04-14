Η αντεπίθεση Μητσοτάκη και η ανανέωση της ΝΔ στη Βόρεια Ελλάδα

Η επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τα Χανιά, όπου πέρασε τις άγιες ημέρες του Πάσχα, σηματοδοτεί την αντεπίθεση της κυβέρνησης μετά τον «Γολγοθά» των προηγούμενων ημερών εξαιτίας του θέματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και της δικογραφίας που κατέφθασε στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι γεμάτες με διαδοχικές συσκέψεις για την ακόμα καλύτερη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας, αλλά και για τη διευθέτηση των τελευταίων λεπτομερειών αναφορικά με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα στις 15,16 και 17 Μαΐου. Περίπου μια εβδομάδα νωρίτερα, το Σάββατο 9 Μαΐου, θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο προσυνέδριο του κόμματος.

