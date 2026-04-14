Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ δεν πρόκειται να ανανεώσει μια 30ήμερη αναστολή για τις κυρώσεις του ιρανικού πετρελαίου που βρίσκεται εν πλω αργότερα από την τρέχουσα εβδομάδα, ανέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Η αναστολή, ην οποία εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών στις 20 Μαρτίου, επέτρεψε σε περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να φτάσουν στις παγκόσμιες αγορές και βοήθησε στην ανακούφιση της πίεσης στον ενεργειακό εφοδιασμό κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε τον περασμένο μήνα ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Η αναστολή πρόκειται να λήξει στις 19 Απριλίου.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την κριτική που άσκησαν βουλευτές και από τα δύο πολιτικά κόμματα στην κυβέρνηση για την προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και της Μόσχας, ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται σε πόλεμο με το Ιράν και η Μόσχα συνεχίζει τον πόλεμο της με την Ουκρανία.

Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει μια σειρά εξουσιών που μπορεί να εφαρμόσει σε ιδρύματα που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένων δευτερογενών κυρώσεων.

«Επιπλέον, με την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν και το ιστορικό του να προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από φαινομενικά νόμιμες δραστηριότητες για να διεξάγει τις παράνομες πράξεις του, οποιαδήποτε δραστηριότητα με την Τεχεράνη θα μπορούσε να προκαλέσει επιπλέον κυρώσεις» ανέφερε ένας εκ των αξιωματούχων που επικαλέστηκε το Reuters.