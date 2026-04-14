Κόστα για το κλείσιμο του Ορμούζ από τις ΗΠΑ: Δεν είναι αυτή η απάντηση

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα επέκρινε τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Σε συνέντευξή του στο CNN, σχολίασε πως «ο αποκλεισμός δεν είναι ποτέ η απάντηση».

Αναφέρθηκε στη γαλλο-βρετανική τηλεδιάσκεψη μιας συμμαχίας χωρών αυτή την εβδομάδα σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

Η διάσκεψη εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής σε «αμυντικές ενέργειες» ως πιθανή πορεία προς τα εμπρός, συμπεριλαμβανομένων πιθανών οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν.

Ο ΟΗΕ δεν ενέκρινε την πρόταση, καθώς η Ρωσία και η Κίνα την μπλόκαραν την περασμένη εβδομάδα· η πρόταση θα επέτρεπε τη δημιουργία μιας τέτοιας συμμαχίας.

«Στον ιδανικό κόσμο θα είχαμε αυτή την εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά δεν είναι αδύνατο να δράσουμε σε ένα διαφορετικό πλαίσιο -όχι ως μέρος αυτού του πολέμου, αλλά ως μέρος μιας λύσης ειρήνης», δήλωσε ο Κόστα.