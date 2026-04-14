Πώς η Ρωσία κερδίζει από την κρίση στη Μέση Ανατολή: Αύξηση 42% στα έσοδα από το πετρέλαιο τύπου Urals

Σημαντική αύξηση στα έσοδα της Ρωσίας από τους φόρους του πετρελαίου εμφανίζει η Μόσχα τις πρώτες δύο εβδομάδες του Απριλίου, ωφελούμενη από τη ζήτηση που έχει δημιουργήσει η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως μετέδωσε την Τρίτη το Bloomberg, το ρωσικό πετρέλαιο -τύπου Urals- που πωλήθηκε στα δυτικά λιμάνια της Ρωσίας είχε μέση τιμή 106,30 δολάρια το βαρέλι τις πρώτες 13 ημέρες του Απριλίου, σύμφωνα με την Argus Media, τα στοιχεία της οποίας χρησιμοποιεί η Μόσχα για τον υπολογισμό των φόρων επί του πετρελαίου.

Πρόκειται για άνοδο 42% σε σχέση με τον Μάρτιο, όταν οι τιμές επίσης ωθήθηκαν προς τα πάνω από την κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Tο ουσιαστικό κλείσιμο των Στεών του Ορμούζ περιορίζει τις ενεργειακές προμήθειες της Μέσης Ανατολής και αναστατώνει τις παγκόσμιες αγορές. Η αναταραχή έχει ανεβάσει την τιμή του Urals πολύ πάνω από τα 59 δολάρια το βαρέλι που είχε υπολογιστεί στον προϋπολογισμό της Ρωσίας για το 2026.

Οι φόροι πετρελαίου της χώρας υπολογίζονται με βάση την τιμή αγοράς του Urals με χρονική υστέρηση ενός μήνα, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιπτώσεις της ανόδου του Μαρτίου στον προϋπολογισμό θα αποτυπωθούν μέσα στον Απρίλιο

Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα ορατή όταν οι τιμές υπολογίζονται στο τοπικό νόμισμα, καθώς η αύξηση σημαίνει περισσότερα ρούβλια για κάθε βαρέλι που φορολογείται. Η μέση τιμή του Urals τον Μάρτιο ανέβηκε στα 6.191 ρούβλια, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.

Εάν διατηρηθεί η μέση τιμή πώλησης μέχρι στιγμής τον Απρίλιο — και η συναλλαγματική ισοτιμία παραμείνει στα τρέχοντα επίπεδα — το Urals θα εκτοξευθεί στα 8.300 ρούβλια περίπου αυτό το μήνα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2022, μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.