ΔΝΤ: Κίνδυνος παγκόσμιας ύφεσης λόγω πολέμου - Οι προβλέψεις για την Ελλάδα

Σημαντικό κίνδυνο για ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας στο σενάριο που θα συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διαβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο «έκοψε» τις εκτιμήσεις του για την πορεία του παγκοσμίου ΑΕΠ εν μέσω της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί η σύγκρουση στην -ιδιαίτερα κρίσιμη ενεργειακά- περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Όπως μετέδωσε το Reuters, το πιο αισιόδοξο «σενάριο αναφοράς» του Ταμείου κάνει λόγο για ένα έναν βραχύβιο πόλεμο στο Ιράν και προβλέπει πραγματική αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,1% για το 2026, μειωμένη κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψή του τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, οι τιμές του πετρελαίου θα κυμανθούν κατά μέσο όρο στα 82 δολάρια ανά βαρέλι για όλο το 2026, σημειώνοντας πτώση από τα πρόσφατα επίπεδα των περίπου 100 δολαρίων για την τιμή του Brent.

Χωρίς τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το ΔΝΤ δήλωσε ότι θα είχε αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προοπτικές ανάπτυξης κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα στο 3,4%, λόγω της συνεχιζόμενης άνθησης των επενδύσεων στην τεχνολογία, των χαμηλότερων επιτοκίων, των λιγότερο αυστηρών δασμών των ΗΠΑ και της δημοσιονομικής στήριξης σε ορισμένες χώρες.

Ωστόσο, ο πόλεμος έχει δημιουργήσει έναν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία από ό,τι η αρχική κύμα των υψηλών δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από ένα χρόνο, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ Πιερ-Ολιβιέ Γκουρίντσας.

«Αυτό που συμβαίνει στον Κόλπο είναι δυνητικά πολύ, πολύ μεγαλύτερο, και αυτό είναι που καταγράφουν τα σενάριά μας», είπε.

Σύμφωνα με ένα «δυσμενές σενάριο» για μια μακροχρόνια σύγκρουση που θα διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι φέτος και στα 75 δολάρια το 2027, το ΔΝΤ προβλέπει ότι η παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ θα μειωθεί στο 2,5% φέτος. Τον Ιανουάριο, το ΔΝΤ είχε προβλέψει ότι το πετρέλαιο θα υποχωρούσε στα 62 δολάρια περίπου το 2026.

Και το χειρότερο «σοβαρό σενάριο» του ΔΝΤ προϋποθέτει μια παρατεταμένη και εντεινόμενη σύγκρουση και πολύ υψηλότερες τιμές πετρελαίου που θα προκαλέσουν σημαντικές διαταραχές στις χρηματοπιστωτικές αγορές και αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες, μειώνοντας την παγκόσμια ανάπτυξη στο 2,0%.

«Αυτό θα σήμαινε ότι θα παραλίγο να μπει η παγκόσμια οικονομία σε ύφεση», ανέφερε το ΔΝΤ, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη έχει βρεθεί κάτω από αυτό το επίπεδο μόνο τέσσερις φορές από το 1980 – με τις δύο τελευταίες σοβαρές υφέσεις να σημειώνονται το 2009, μετά την χρηματοπιστωτική κρίση, και το 2020, καθώς μαίνονταν η πανδημία του COVID-19.

Για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, το Ταμείο προβλέπει πως η οικονομία της χώρας θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,8% το 2026 και 1,7% το 2027 από 2,1% πέρυσι. Για την Ευρωζώνη, η ανάπτυξη προβλέπεται να μειωθεί εφέτος στο 1,1% από 1,4% πέρυσι και να αυξηθεί στο 1,2% το 2027.

Για τον πληθωρισμό, το ΔΝΤ προβλέπει ότι στην Ελλάδα θα αυξηθεί από 2,9% πέρυσι στο 3,5% εφέτος για να υποχωρήσει στο 2,7% το 2027. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί από 2,1% πέρυσι στο 2,6% εφέτος και να μειωθεί στο 2,2% το 2027, ενώ για την παγκόσμια οικονομία αναμένεται να αυξηθεί στο 4,4% εφέτος από 4,1% το 2025.

Το Ταμείο προβλέπει μεγάλη μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα, από 8,9% το 2025 στο 7,4% εφέτος και στο 7,1% το 2027. Για την Ευρωζώνη, η ανεργία αναμένεται να μειωθεί από 6,3% πέρυσι στο 6,2% εφέτος και στο 6,1% το 2027.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας αναμένεται να αυξηθεί από 5,7% του ΑΕΠ το 2025 στο 6,4% το 2026 για να υποχωρήσει ξανά στο 5,7% το 202