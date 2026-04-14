Η Γαλλία ανεβάζει την εκτίμηση για τον πληθωρισμό κατά 46% λόγω της Μέσης Ανατολής

Σε ισχυρή ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων της για την πορεία του πληθωρισμού στη Γαλλία εντός του 2026 προχώρησε την Τρίτη το υπουργείο Οικονομικών της δεύτερης ισχυρότερης οικονομίας της Ευρωζώνης, εν μέσω των επιπτώσεων που παράγει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Το Παρίσι αναμένει πως ο πληθωρισμός για το σύνολο του έτους θα διαμορφωθεί στο 1,9% έναντι 1,3% στην προηγούμενη εκτίμηση, μιας αύξηση της τάξης του 46%.

Υπενθυμίζεται πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει θέσει ως στόχο για τον πληθωρισμό τα επίπεδα του 2% προκειμένου να υπάρχει σταθερότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Αναφορικά με το ΑΕΠ, η Γαλλία αναμένει πως η οικονομία θα «τρέξει» με ρυθμό 0,9% για το 2026 έναντι 1% στην προηγούμενη εκτίμηση.