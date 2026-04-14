ΗΠΑ: Πάνω από 10.000 στρατιωτικοί στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ
X/CENTCOM
14/04/2026 • 18:09
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πάνω από 10.000 στρατιωτικοί των ΗΠΑ συμμετέχουν στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και στον των πλοίων που εισέρχονται και εξέρχονται από λιμάνια του Ιράν, υποστήριξε η αμερικανική CENTCOM την Τρίτη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ωρών, κανένα πλοίο δεν κατάφερε να περάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό και 6 εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων να κάνουν αναστροφή και να επανεισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν».

