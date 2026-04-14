ΗΠΑ: Πάνω από 10.000 στρατιωτικοί στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Πάνω από 10.000 στρατιωτικοί των ΗΠΑ συμμετέχουν στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και στον των πλοίων που εισέρχονται και εξέρχονται από λιμάνια του Ιράν, υποστήριξε η αμερικανική CENTCOM την Τρίτη.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ωρών, κανένα πλοίο δεν κατάφερε να περάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό και 6 εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων να κάνουν αναστροφή και να επανεισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν».
More than 10,000 U.S. Sailors, Marines, and Airmen along with over a dozen warships and dozens of aircraft are executing the mission to blockade ships entering and departing Iranian ports. During the first 24 hours, no ships made it past the U.S. blockade and 6 merchant vessels… pic.twitter.com/dpWAAknzQp— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 14, 2026