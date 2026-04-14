Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν με Τραμπ και Πεζεσκιάν για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις ΗΠΑ και το Ιράν την άμεση επανέναρξη των συνομιλιών και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ, χωρίς ελέγχους και διόδια.

Ο Μακρόν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά την οποία ζήτησε την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων που είχαν διακοπεί, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Και πρόσθεσε ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να ανοίξει ξανά άνευ όρων το συντομότερο δυνατό.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να μπορέσουν να ξαναρχίσουν γρήγορα, με την υποστήριξη των βασικών ενδιαφερόμενων μερών», είπε χαρακτηριστικά.

Yesterday, I spoke with Iranian President Massoud Pezeshkian, as well as with U.S. President Donald Trump.



I urged the resumption of the negotiations suspended in Islamabad, the clearing up of misunderstandings, and the avoidance of any further escalation.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2026

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες ο Μακρόν ζήτησε να μην επιβάλλονται περιορισμοί ή διόδια στα Στενά του Ορμούζ, καθώς πρόκειται για κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία παγκόσμιας σημασίας.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να τόνισε την ανάγκη σεβασμού της κατάπαυσης του πυρός, αλλά και ευρύτερης αποκλιμάκωσης, προκειμένου να αποφευχθεί επέκταση της κρίσης σε γειτονικές περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύνοδος για το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, Μεγάλης Βρετανία και Γαλλίας, όπου η έμφαση θα δοθεί σε διάφορους τρόπους «καθαρισμού» των Στενών, πιθανώς από νάρκες που μπορεί να έχουν τοποθετήσει οι Ιρανοί, και, μετά το τέλος του πολέμου, στην προσπάθεια εύρεσης τρόπων ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πλοίων.

Ο Μακρόν έχει δηλώσει ότι όποια χώρα συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία θα το κάνει αποκλειστικά ως «αμυντική ενέργεια».