Η ήττα Όρμπαν στην Ουγγαρία είναι η απάντηση των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στο πανίσχυρο φιλορωσικό δίκτυο που εξαπλώθηκε σαν την πανώλη σε όλη την Ευρώπη. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται και αντιδρούν. Τα διαλυτικά σενάρια του άξονα Πούτιν – Ερντογάν και των συμμάχων τους αφορούν την Ευρώπη από την Ιβηρική χερσόνησο μέχρι το Καστελόριζο. Η Ελλάδα στο στόχαστρό τους. Οι μάχες χαρακωμάτων μέσω των fake news, και των επιχειρήσεων πολιτικής δολιοφθοράς κινητοποιούν τους πολίτες. «Ruszkik haza», όπως έλεγαν και οι επαναστάτες στην Ουγγαρία το 1956. «Ρώσοι πηγαίνετε σπίτι». Αρκετά!

Οι πολίτες της Ουγγαρίας έδειξαν την πόρτα της εξόδου στους πουτινόφιλους. Έκριναν ότι το μέλλον τους βρίσκεται με την Ευρώπη και όχι με την Ρωσία του Πούτιν και την Τουρκία του Ερντογάν. Οι Ούγγροι τόλμησαν να πουν την αλήθεια και να αναμετρηθούν στα ίσια με τον ίδιο τον διάβολο. Μόνο με τον διάβολο μπορούν να συγκριθούν τα πανίσχυρα ρωσικά δίκτυα προπαγάνδας που στοχεύουν τα τελευταία χρόνια με δηλητήριο την καρδιά τις Ευρώπης.

Κοινός τους τόπος η προσπάθεια να διαρρηχθούν οι σχέσεις της Ευρώπης με το Ισραήλ και την ίδια ώρα να μπει η Τουρκία από την πίσω πόρτα στην αυλή της Ευρώπης και να αναλάβει την… άμυνά της! Για να προστατεύσει την Ευρώπη από την επιθετικότητα του… Βλαδίμηρου Πούτιν. Αν δεν ήταν τόσο σοβαρά τα πράγματα θα μιλάγαμε για μια από τις μεγαλύτερες κωμωδίες που έχουν ποτέ γραφτεί στην ιστορία της ανθρωπότητας…

Η Ελλάδα έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στόχος αδιανόητων επιθέσεων με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας. Η ενίσχυση των κινητοποιήσεων των Τεμπών με χιλιάδες ψεύτικους διαδικτυακούς λογαριασμούς και με στόχο την άμεση πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι μόνο ένα επεισόδιο από τα τόσα που παίχτηκαν από την ώρα που η Ελλάδα πήρε ξεκάθαρη θέση στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ένα ακόμη και ίσως πιο «περίεργο» επεισόδιο ήταν αυτό της πλήρους ταύτισης ενός κομματιού της ελληνικής αριστεράς και της ακροδεξιάς με το «αίτημα» Ερντογάν να διακοπεί η αμυντική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Την ώρα που ο Ερντογάν απειλεί ευθέως με πόλεμο το Ισραήλ και ο … φιλάνθρωπος Σάντσεθ «βοηθάει» (μάλλον άθελά του) τον καλό πελάτη της Ισπανίας Ερντογάν, ζητώντας να σταματήσει η συνεργασία της Ευρώπης με το Ισραήλ, η Ελλάδα προσπαθεί να ολοκληρώσει το τείχος άμυνας απέναντι σε όσους επιβουλεύονται την ελευθερία της. Η συνεργασία με το Ισραήλ, απέναντι στον άξονα Μόσχας - Άγκυρας είναι βασικό εργαλείο αυτής της αρχιτεκτονικής. Και ο άξονας αντιδρά με κάθε τρόπο. Το χειρότερο όλων είναι ότι υπάρχει και εσωτερικό μέτωπο που άθελά του – θέλουμε να πιστεύουμε- συντονίζεται με τις επιδιώξεις του δικτύου των πουτινόφιλων.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει στη χώρα, στον εαυτό της και στην ιστορία να αφήσει κατά μέρος την γλώσσα της διπλωματίας και να πει στον ελληνικό λαό την αλήθεια. Τόσο για όσα συμβαίνουν εντός συνόρων, όσο και για εκείνα που συμβαίνουν εντός των τειχών. Ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει. Και ύστερα ας πάρει τις αποφάσεις που θέλει για το δικό του μέλλον. Οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης, πάντως, έχουν αποφασίσει: «Ρώσοι, πηγαίνετε σπίτι»! Αρκετά!

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]