Ξεκάθαρος ο Μαγιάρ για Πούτιν: Αν χρειαστεί, θα διαπραγματευτούμε, αλλά δεν θα είμαστε φίλοι

Ο Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος εκθρόνισε τον Βίκτορ Όρμπαν από την πρωθυπουργία της Ουγγαρίας με μια σαρωτική εκλογική νίκη την Κυριακή, δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να μιλήσει με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν «αλλά δεν θα είναι φίλος» με τον Ρώσο ηγέτη.

«Φυσικά, εάν προκύψει η κατάσταση, πρέπει να καθίσει κανείς με τον Ρώσο πρόεδρο», δήλωσε ο Μαγιάρ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Nepszava που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, λίγο πριν από την εκλογική του νίκη.

«Εάν χρειαστεί, θα διαπραγματευτούμε, αλλά δεν θα είμαστε φίλοι», ξεκαθάρισε.

Το κόμμα Tisza της Ουγγαρίας εξασφάλισε πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας εν μέσω ρεκόρ προσέλευσης ψηφοφόρων.

Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι «σέβεται την επιλογή» που έκαναν οι Ούγγροι στις εκλογές της Κυριακής.

«Ελπίζουμε να διατηρήσουμε ρεαλιστικές σχέσεις με τη νέα ηγεσία της Ουγγαρίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. «Έχουμε ακούσει ότι είναι ανοιχτή σε διάλογο. Φυσικά, αυτό θα ήταν χρήσιμο τόσο για τη Μόσχα όσο και για τη Βουδαπέστη».

Η Ουγγαρία, μαζί με τη γειτονική Σλοβακία, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία, μια εξάρτηση που αναγνώρισε η Ουγγαρία στη συνέντευξη της Nepszava.

«Ούτε η γεωγραφική θέση της Ρωσίας ούτε της Ουγγαρίας πρόκειται να αλλάξει. Η ενεργειακή μας εξάρτηση θα παραμείνει για λίγο ακόμα», δήλωσε ο νέος πρωθυπουργός. «Πρέπει να ενισχύσουμε τη διαφοροποίηση, αλλά αυτό δεν συμβαίνει από τη μια μέρα στην άλλη».