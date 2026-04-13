Thess InnoFood Hub: Έναρξη εργασιών το 2027 για τον πρώτο θύλακα αγροδιατροφικής καινοτομίας – Το σχέδιο της ΑΖΚ για τη γεφύρωση έρευνας και αγοράς

Η υλοποίηση του Thess InnoFood Hub στη Θεσσαλονίκη, ενός πρωτοποριακού εγχειρήματος στον αγροδιατροφικό τομέα, φιλοδοξεί να καλύψει ένα διαχρονικό κενό της αγοράς: τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή.Το project της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ), που αναπτύσσεται σε έκταση 60 στρεμμάτων στην περιοχή της Θέρμης, προχωρά καθώς, σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, εντός του 2026 αναμένεται η ωρίμανση των μελετών και το 2027 η έναρξη των εργασιών για το πρώτο κτίριο. Στόχος είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου θύλακα καινοτομίας που θα λειτουργεί ως κόμβος συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Βόρειας Ελλάδας.

