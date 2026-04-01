Μ’ αυτούς θα πάει σε εκλογές;

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Μητσοτάκη δεν είναι η κούραση του εκλογικού σώματος από την επτάχρονη διακυβέρνηση. Είναι η κούραση και η βαρεμάρα των ίδιων των βουλευτών του. Το γράφω μετά λόγου γνώσεως. Οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί να είναι στην εξουσία, θέλουν να φύγουν. Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι απ’ αυτούς. Σίγουρα πάνω από τους μισούς. Αν καθίσετε μαζί τους και κουβεντιάσετε με ειλικρίνεια (και με λίγο τσιπουράκι να βοηθά), θα πάθετε την πλάκα σας απ’ αυτά που θα ακούσετε να λένε.

Δεν θέλουν βρε αδερφέ πια, πόσο πιο καθαρά να το πουν;

Από το 1986 που έβαλα το πρώτο δημοσιογραφικό μου ένσημο μέχρι σήμερα, έχουν περάσει από τα χέρια μου μια ντουζίνα πρωθυπουργοί, εκατοντάδες υπουργοί και υφυπουργοί, μιλιούνια βουλευτές και πολιτευτές. Όμως αυτό που βλέπω σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, δεν το χω ματαξαναδεί. Πάντα οι κυβερνητικοί βουλευτές έχουν παράπονα από το πρωθυπουργικό επιτελείο, θέλουν να μπουν στο Υπουργικό Συμβούλιο, μετά να αναβαθμιστούν, θέλουν καλύτερη πρόσβαση στο κέντρο εξουσίας, θεωρούν ότι οι ανταγωνιστές τους στον νομό ευνοούνται περισσότερο και άλλα παρόμοια συνηθισμένα.

Αλλά είναι η πρώτη φορά που τους βλέπω όλους δυσαρεστημένους. Και τους Καραμανλο-Σαμαρικούς, και τους αμιγώς Μητσοτακικούς, και τους ενδιάμεσους, και τους ταλαντευόμενους, και τους άσχετους, και τους ιδιόρρυθμους. Είναι δε όλοι τους τόσο ενοχλημένοι και δύσθυμοι και θυμωμένοι, που ο πολιτικός τους λόγος μπατάρει εν συνόλω. Υπάρχουν βουλευτές της ΝΔ, που αν τους ακούσεις να επιχειρηματολογούν, θα νομίσεις ότι ο αντιπολιτευτικός οίστρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου είναι αγλάισμα πολιτικού ορθολογισμού.

Αμολάνε διάφορα «φτάνει πια», «ως εδώ», «δεν είναι αυτή κατάσταση», «δεν αντέχουμε άλλο», «τέλος η ανοχή», δίχως αρχή, μέση, τέλος, αλλά κυρίως δίχως την παραμικρή προοπτική. Τα ‘χουν με τον Κυριάκο, με το επιτελείο στο Μαξίμου, με το επιτελικό κράτος, με την επικοινωνία της κυβέρνησης, με τη συνολική πολιτική τους, με τη διαχείριση τα καθημερινότητας, με όλα τέλος πάντων. Δεν χωνεύουν κανέναν, δεν αποδέχονται κανέναν, δεν έχουν καλή κουβέντα για κανέναν.

Ούτε έχουν λύση. Να φύγει ο Κυριάκος και το σύστημά του, αλλά να ‘ρθει ποιος; Και με ποιον τρόπο; Δεν έχουν άποψη, δεν έχουν λύση, δεν τους ενδιαφέρει καν να απαντήσουν σ’ αυτά. Θεωρούν τον εαυτό τους ισότιμο συνιδιοκτήτη του κόμματος σαν να πρόκειται για εξ αδιαιρέτου κτίσμα, πιστεύουν ότι ο Κυριάκος νίκησε διότι άθροισε τις ψήφους που έφερε ο καθένας τους ξεχωριστά, έχουν εξοβελίσει από το μυαλό τους τη σημασία του ηγέτη ως πολλαπλασιαστή δύναμης και καταστροφολογούν αδιακρίτως δίχως να προσφέρουν λύση σε κείνα που κριτικάρουν. Ούτε στο καφενείο του χωριού μου, τέτοιου επιπέδου κουβέντα.

Συμπαθάτε με, αλλά δεν πρόκειται για Κοινοβουλευτική Ομάδα. Είναι ένα τσούρμο από τύπους που έχουν βαρεθεί να είναι στην εξουσία και έχουν αποφασίσει να αυτοκαταστραφούν συλλογικά, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Με τέτοια Κοινοβουλευτική Ομάδα, η ΝΔ δεν μπορεί να πάει σε εκλογές. Δεν μπορεί να νικήσει.