Επενδυτική «έκρηξη» στην αποθήκευση ενέργειας

Σε φάση υλοποίησης περνά πλέον η αγορά αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω έναν πολυετή κύκλο αδειοδοτήσεων και σχεδιασμού. Τα πρώτα έργα μπαίνουν σταδιακά σε τροχιά σύνδεσης με το ηλεκτρικό σύστημα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας.

Η αποθήκευση εξελίσσεται σε κρίσιμο κρίκο για την περαιτέρω ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προσελκύοντας αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο από τους παραδοσιακούς ενεργειακούς ομίλους όσο και από νέους «παίκτες» που διεκδικούν θέση σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα.

Οι πρώτοι που «μπαίνουν στο σύστημα»

Τα πρώτα δείγματα γραφής έχουν ήδη δοθεί. Από τις αρχές της άνοιξης, μονάδες αποθήκευσης αρχίζουν να τίθενται σε λειτουργία, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης επιταχύνεται.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι, που αξιοποιούν την εμπειρία και την κεφαλαιακή τους ισχύ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της MORE, θυγατρικής της Motor Oil, η οποία αναπτύσσει τρεις σταθμούς αποθήκευσης συνολικής ισχύος δεκάδων MW σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Βόρειας χώρας. Τα έργα αυτά ξεχωρίζουν και για τον γρήγορο χρόνο υλοποίησης, στοιχείο που αποτυπώνει τη δυναμική που αποκτά ο κλάδος.

Παράλληλα, η ΔΕΗ ενισχύει το αποτύπωμά της στη Δυτική Μακεδονία, με έργα που ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Η σταδιακή ένταξή τους στο δίκτυο αναμένεται να προσθέσει σημαντική ευελιξία στο σύστημα, σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών εξισορρόπησης.

Νέοι «παίκτες» αλλάζουν το τοπίο

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους καθιερωμένους ενεργειακούς ομίλους. Επιχειρήσεις από άλλους κλάδους διευρύνουν τη δραστηριότητά τους προς την ενέργεια, βλέποντας στην αποθήκευση ένα πεδίο με σημαντικές προοπτικές.

Ενδεικτική είναι η είσοδος της Market In Ενεργειακή, η οποία προχωρά επένδυση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη μονάδας αποθήκευσης στη Δυτική Μακεδονία. Το έργο έχει ήδη εξασφαλίσει τις βασικές εγκρίσεις και αναμένεται να υλοποιηθεί σε περιοχή κοντά στην Κοζάνη, ενσωματώνοντας σύγχρονες τεχνολογίες μπαταριών και υποδομές διαχείρισης ενέργειας.

Μεγάλα projects και διεθνείς συνεργασίες στον ορίζοντα

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φέρει στο προσκήνιο ακόμη μεγαλύτερα έργα, αλλά και συνεργασίες με διεθνείς ομίλους. Στόχος είναι η δημιουργία εκτεταμένων χαρτοφυλακίων που θα στηρίξουν τη μετάβαση σε ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό ενεργειακό σύστημα.

Στην ελληνική αγορά, εταιρείες όπως η Metlen, η HELLENiQ Renewables και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αναπτύσσουν ή ωριμάζουν σημαντικά projects αποθήκευσης, ενώ στο «pipeline» περιλαμβάνονται τόσο αυτόνομες μονάδες μπαταριών όσο και υβριδικά έργα που συνδυάζουν ΑΠΕ με αποθήκευση.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η σύμπραξη της Metlen με τον Όμιλο Καράτζη για την ανάπτυξη μεγάλης μονάδας αποθήκευσης στη Θεσσαλία, ένα έργο που αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην ενίσχυση της ευστάθειας του συστήματος

Παράλληλα, ενισχύεται και η παρουσία διεθνών επενδυτών, με ευρωπαϊκές εταιρείες να τοποθετούνται δυναμικά στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας το νέο επενδυτικό περιβάλλον. Ξεχωρίζουν οι γαλλικές EDF και Akuo, η γερμανική Aquitos και η Greencells Energy Hellas, συμφερόντων Γερμανίας και Ολλανδίας.

Η ευρωπαϊκή εικόνα ενισχύει τη δυναμική – Ρεκόρ τον Μάτρτιο

Η ανοδική πορεία της αποθήκευσης δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καταγράφονται ισχυρές επιδόσεις, με τον Μάρτιο να αναδεικνύεται σε μήνα-ορόσημο για τα έργα μεγάλης κλίμακας. Τα νέα συστήματα που τέθηκαν σε λειτουργία μέσα σε έναν μήνα ξεπέρασαν τις συνολικές εγκαταστάσεις προηγούμενων περιόδων, επιβεβαιώνοντας την ταχεία επιτάχυνση του κλάδου.

Η Ευρώπη ενισχύει σταδιακά τη θέση της στην παγκόσμια αγορά αποθήκευσης, σε ένα περιβάλλον όπου η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ και οι πολιτικές στήριξης καθιστούν τις μπαταρίες αναγκαίο εργαλείο για την εξισορρόπηση του συστήματος.

Κρίσιμος ρόλος για την ενεργειακή μετάβαση

Η ανάπτυξη της αποθήκευσης συνδέεται άμεσα με τις προκλήσεις που δημιουργεί η αυξανόμενη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τα φαινόμενα υπερπαραγωγής οδηγούν σε περικοπές, με αποτέλεσμα απώλειες για τους παραγωγούς και περιορισμούς στην αξιοποίηση της «πράσινης» ενέργειας.

Τα συστήματα μπαταριών έρχονται να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα, επιτρέποντας τη μεταφορά ενέργειας από περιόδους χαμηλής ζήτησης σε ώρες αιχμής. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η αποδοτικότητα των επενδύσεων και βελτιώνεται η σταθερότητα του δικτύου.

Η έντονη κινητικότητα που καταγράφεται σήμερα αποτυπώνεται και στον όγκο των έργων που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Με χιλιάδες άδειες και ισχύ που αγγίζει επίπεδα δεκάδων γιγαβάτ, η αποθήκευση διαμορφώνει ένα νέο ενεργειακό τοπίο, όπου τα υβριδικά έργα και οι συνδυαστικές λύσεις αναμένεται να κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα φαίνεται να περνά από τη θεωρία στην πράξη, με την αποθήκευση να αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης.