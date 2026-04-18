Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι και οι μετοχές που ξεχωρίζουν

Τα καλά νέα που ήρθαν χθες νωρίς το απόγευμα σχετικά με την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η αίσθηση πως το οριστικό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είναι απλά θέμα χρόνου μάλλον δικαιώνουν τις χρηματιστηριακές αγορές που εδώ και μερικές μέρες είχαν βγάλει ήδη τα δικά τους συμπεράσματα.

Εκτιμώντας πως στην ουσία ο πόλεμος ανήκει ήδη στο παρελθόν, οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές και μαζί με αυτές και η δική μας επέστρεψαν στα βασικά, δηλαδή την αναζήτηση μετοχών που αξίζει να αγοράσουν προκειμένου να αυξήσουν την αξία των χαρτοφυλακίων τους.

Χαρακτηριστικό της αλλαγής στάσης των επενδυτών είναι το γεγονός πως από τις τελευταίες μέρες του Μαρτίου μέχρι σήμερα, όλοι οι βασικοί διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο. Κάποιοι μάλιστα όχι μόνο κάλυψαν τις απώλειες από την αρχή του πολέμου αλλά σημείωσαν και νέα ιστορικά υψηλά, με τους αμερικανικούς S&P 500 και Nasdaq Composite και τον ιαπωνικό Nikkei 225 να είναι τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Ο δικός μας Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατάφερε την προηγούμενη Πέμπτη να αγγίξει το σημείο στο οποίο βρισκόταν ακριβώς πριν το ξέσπασμα του πολέμου και χθες, με το άκουσμα των καλών νέων από τη Μέση Ανατολή κατάφερε να τα ξεπεράσει. Για να καταλάβουμε καλύτερα το μέγεθος της αλλαγής στην ψυχολογία, επισημαίνουμε πως την 30η Μαρτίου είχε κατέβει για λίγα λεπτά κάτω και από τις 2.000 μονάδες και στο χθεσινό κλείσιμο είχε επιστρέψει στις 2.309,10.

Η ισχυρή ανάκαμψη από τα χαμηλά των τελευταίων ημερών του Μαρτίου δείχνει πως σημαντικό μέρος των επενδυτών στα διεθνή και το ελληνικό χρηματιστήριο αποφάσισε να στρέψει και πάλι το ενδιαφέρον προς τις προοπτικές των εισηγμένων εταιρειών, εγκαταλείποντας σε μεγάλο βαθμό την αμυντική στάση που κυριάρχησε για περίπου έναν μήνα. Παρακολουθώντας την συμπεριφορά της αγοράς μας αυτές τις μέρες δεν είναι δύσκολο να εντοπίσουμε τις μετοχές που προτίμησαν οι επενδυτές και οι οποίες πρωτοστάτησαν στην άνοδο.

Χωρίς αμφιβολία, οι περισσότερες και πιο επιθετικές αγορές έγιναν στις μετοχές των τραπεζών. Αυτό είναι απόλυτα λογικό, για αρκετούς λόγους. Πρώτα απ’ όλα γιατί οι τράπεζες είναι πάντα οι πρώτες που επηρεάζονται δυνατά από την αλλαγή της ψυχολογίας των επενδυτών.

Όπως υπέστησαν μεγάλες ζημιές με την έναρξη του πολέμου, έτσι γύρισαν στα κέρδη μόλις φάνηκε πως αυτός τελειώνει. Δεν είναι όμως μόνο αυτός ο λόγος.

Όπως έχουμε δει και παλαιότερα, ακόμα και πριν την σημαντική πτώση των τιμών τους, αυτές ήταν αρκετά χαμηλότερα από τον μέσο όρο των στόχων των χρηματιστηριακών αναλυτών και η διαφορά είχε γίνει ακόμα μεγαλύτερη μετά την πολεμική υποχώρησή τους.

Το ενδιαφέρον εδώ όμως είναι πως τις τελευταίες ημέρες είχαμε και την έκδοση αρκετών νέων εκθέσεων για τις προοπτικές των συστημικών τραπεζών, με τους αναλυτές να επαναλαμβάνουν την θετική τους στάση για αυτές και ταυτόχρονα να ανεβάζουν και πάλι τις εκτιμώμενες δίκαιες τιμές για αυτές.

Αυτό στην ουσία σημαίνει πως αυτή την στιγμή, ακόμα και μετά την ανάκαμψη του τραπεζικού δείκτη κατά 25% περίπου από τα χαμηλά που σημειώθηκαν μέσα στο αρνητικό πολεμικό κλίμα, οι τράπεζες έχουν ακόμα πολύ σημαντικά ανοδικά περιθώρια με βάση τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς ο δείκτης τους υπολείπεται κατά περίπου 5% των υψηλών του Φεβρουαρίου.

Παραμένοντας στις τράπεζες, πρέπει να σταθούμε στην περίπτωση της Credia, η οποία μέσα σε αυτό το πολύ άσχημο κλίμα τόλμησε και προχώρησε σε μία πολύ σημαντική για την τράπεζα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία και θα βοηθήσει σημαντικά την τράπεζα στην εκτέλεση του επιχειρηματικού της σχεδίου. Ενδεικτικό της θετικής στάσης των επενδυτών είναι πως η τιμή της μετοχής της ήδη υπερβαίνει κατά περισσότερο από 50% την τιμή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Πολύ σημαντική είναι και η συνεισφορά των κατασκευαστικών εταιρειών στην ανοδική αντίδραση της χρηματιστηριακής μας αγοράς. Η μετοχή της ΓΕΚΤΕΡΝΑ όχι μόνο κάλυψε γρήγορα τις απώλειες λόγω πολέμου αλλά πέτυχε και νέα υψηλά, καθώς οι επενδυτές εμπιστεύονται τις προοπτικές τους και δίνουν όλο και μεγαλύτερο βάρος στην αξία των πολλών συμβάσεων παραχώρησης που έχει στο χαρτοφυλάκιό της η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία, αλλά και στις υπόλοιπες δραστηριότητές της.

Δυνατή ήταν και η ανάκαμψη της μετοχής του ομίλου Aktor, η οποία απέχει τουλάχιστον 20% από τα χαμηλά του Μαρτίου και βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής από τα υψηλά της. Στην περίπτωση της Aktor, σημαντικό ρόλο έχει παίξει η δυναμική δραστηριοποίηση του ομίλου στον τομέα του LNG και η στρατηγική της συμμαχία με αμερικανικές επιχειρήσεις για την εισαγωγή LNG στην Ελλάδα και μέσω αυτής στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Πολύ δυνατή ήταν και η μετοχή του ΟΤΕ, η οποία έχει ήδη καλύψει όλες τις πολεμικές απώλειες και βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 52 εβδομάδων. Εδώ είναι βέβαιο πως έχει παίξει ρόλο η ανθεκτική φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της μεγάλης τηλεπικοινωνιακής εταιρείας, καθώς και η δυναμική της δραστηριοποίηση και στον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα.

Στις μετοχές που συγκέντρωσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον περιλαμβάνεται και αυτή της Αεροπορίας Αιγαίου (Aegean Airlines). Όχι μόνο γιατί απέχει πολύ λίγο από το να καλύψει όλες τις απώλειες που είχε υποστεί μετά την έναρξη του πολέμου αλλά και γιατί, όπως είδαμε στα ρεπορτάζ του διεθνούς οικονομικού Τύπου, είναι η αεροπορική εταιρεία με τις μικρότερες μετοχικές απώλειες στην Ευρώπη από την αρχή του πολέμου, κάτι που δείχνει και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ικανότητά της να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες αλλά και την αισιοδοξία τους για την πορεία της διεθνούς επιβατικής κίνησης προς την χώρα μας.

Η μετοχή της Coca Cola Hellenic δεν έχει καταφέρει ακόμα να μαζέψει τις απώλειες που υπέστη με την έναρξη του πολέμου αλλά η μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση δεν έχει αλλάξει, κάτι που δείχνει πως οι επενδυτές δεν έχουν πάψει να εκτιμούν την μακροχρόνια σταθερότητα και ανθεκτικότητά της και να αισιοδοξούν για την επιτυχία της μεγάλης επεκτατικής της κίνησης στην Νότια Αφρική.

Στην περίπτωση της Allwyn θα ήταν μάλλον υπερβολή να μιλήσουμε για ισχυρή ανάκαμψη, καθώς γενικά η φετινή χρονιά δεν έχει εξελιχθεί πολύ καλά για την μετοχή της. Είναι όμως αλήθεια, καθώς έχουν αρχίσει να εκδίδονται και οι πρώτες εκθέσεις των αναλυτών μετά την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού του παλαιού ελληνικού ΟΠΑΠ στην διεθνή Allwyn, πως στις τελευταίες έχει αρχίσει να διαφαίνεται μία τάση βελτίωση της κατάστασης για την μετοχή και ίσως τα πρώτα σημάδια αντιστροφής των πραγμάτων για την δεύτερη μεγαλύτερη διεθνώς εισηγμένη εταιρεία στον χώρο του στοιχηματισμού.

Μία άλλη επιχείρηση που αντιμετώπισε με επιτυχία τα προβλήματα που δημιούργησε ο πόλεμος στα χρηματιστήρια είναι η Cenergy Holdings, η οποία βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στα ιστορικά της υψηλά που είχε πετύχει ακριβώς πριν την έναρξη των εχθροπραξιών. Οι καλές επιχειρηματικές της προοπτικές και νέες θετικές εκθέσεις των αναλυτών φαίνεται πως έχουν παίξει τον ρόλο τους στην επιστροφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Αυτές είναι μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις μετοχών που έχουν ξεχωρίσει αυτές τις μέρες που το χρηματιστήριό μας αποφάσισε να κοιτάξει και πάλι μπροστά. Καθώς οι εξελίξεις τρέχουν, πιθανότατα θα δούμε και άλλες να τραβάνε το επενδυτικό ενδιαφέρον, με την προϋπόθεση βέβαια πως αυτές οι εξελίξεις θα παραμείνουν θετικές και δεν θα έχουμε κάποιο ξαφνικό πισωγύρισμα.