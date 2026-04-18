Ένα βήμα μπροστά

Ουδείς ισχυρίζεται ότι θέματα που άπτονται του κράτους δικαίου δεν είναι σημαντικά. Όπως και ουδείς ισχυρίζεται ότι η όζουσα ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν σκάνδαλο.

Αλλά υποκλοπές καλώς η κακώς συμβαίνουν παντού. Στο Βέλγιο οι μυστικές υπηρεσίες υπέκλεπταν συνομιλίες δεκάδων ευρωβουλευτών όταν συνέβη το Qatar gate. Αλλά ουδείς εκεί τόλμησε να πει ότι έχουν χούντα η ότι η χώρα κυβερνάται από συμμορίες. Στην Ισπανία, αποκαλύφθηκε ότι τα κινητά του πρωθυπουργού Σάντσεθ και της υπουργού Άμυνας Ρόμπλες, είχαν μολυνθεί με το παράνομο λογισμικό Pegasus. Ενώ λίγα χρόνια νωρίτερα, υπό παρακολούθηση είχαν τεθεί και 60 περίπου ηγέτες αυτονομιστές της Καταλονίας μαζί με 55 βουλευτές της Αριστεράς.

Ας μην ξεχνάμε εξάλλου ότι και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται από συνομιλίες που υποκλέπτονταν. Αφήστε δε που η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας καθώς διερευνώνται άλλες 2.600 παρόμοιες υποθέσεις σε 24 χώρες της ΕΕ.

Αυτά κατά κανένα φυσικά τρόπο δεν σημαίνουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα και ειδικότερα στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η Ελλάδα προφανώς δεν είναι Νορβηγία. Αλλά δεν είναι ούτε Μεξικό ή Κολομβία όπως θέλουν μερικοί να την παρουσιάζουν. Άλλωστε μόλις προχθές δημοσιεύθηκε η ετήσια έκθεση του Economist όπου η χώρα, μόνο μαζί με άλλες 25 παγκοσμίως, κατατάσσεται στις “πλήρεις δημοκρατίες” ενώ από το 2009 μέχρι και το 2022, κατατασσόταν στις “ελλειμματικές”. Και να σημειωθεί ότι η έκθεση αξιολογεί 167 χώρες.

Αλλά αυτή ακριβώς είναι και η βασική αιτία της κακοδαιμονίας της αντιπολίτευσης.

Μια αντιπολίτευση που έχει φτιάξει ένα φαντασιακό κατασκεύασμα με το οποίο πολιτεύεται, που δεν έχει όμως καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Γιατί πόσο πειστικό μπορεί να είναι το επιχείρημα ότι ο Μητσοτάκης είναι “ακροδεξιός” όταν έχει κάνει νόμο του κράτους τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και έχει ενθυλακώσει όλο σχεδόν το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνησή του ;

Και πόσο πειστικές μπορούν να είναι οι χαζομάρες για “Όρμπαν των Βαλκανίων” όταν ήταν ο Μητσοτάκης που πρωτοστάτησε στη εκδίωξη του πραγματικού Όρμπαν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα;

Μ ’αυτά και μ ’αυτά, χάνουμε όμως την ουσία. Και τα πραγματικά σημαντικά, περνούν δυστυχώς σε δεύτερη μοίρα.

Χθες δόθηκε στην δημοσιότητα η έκθεση Fiscal Monitor το ΔΝΤ με βάση την οποία το ελληνικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, αποκλιμακώνεται ταχύτερα από κάθε άλλη χώρα στην ευρωζώνη και η Ελλάδα θα παραχωρήσει το 2027, τη θλιβερή πρωτιά στην γειτονική Ιταλία. Ενώ μέχρι το 2031 το χρέος θα είναι κοντά στο μέσο ευρωπαϊκό.

Σε λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα, θα γίνει επίσης ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου με προβλεπόμενα έσοδα 10 δις σε βάθος εικοσαετίας. Αν επιβεβαιωθούν, η Ελλάδα θα μπει για τα καλά στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.

Παραδόθηκε παράλληλα στην πολεμική αεροπορία το 50ο F16 στην έκδοση viper από τα 83 συνολικά Block52+ και Block 52+ Advance που αναβαθμίζονται. Ενώ ακολουθούν και άλλα 38 Block 50+. Μαζί με τα Rafale, τα F35, τις φρεγάτες Belharra και τα ισραηλινά υπερόπλα PULS και SPIKE NLOS, Έβρος και νησιά γίνονται απόρθητα και όποιος έχει κατά νου “να ‘ρθει μια νύχτα ξαφνικά”, θα πρέπει μάλλον να το ξανασκεφτεί.

Τέλος, φαίνεται πως με τον νέο δικαστικό χάρτη, επιταχύνεται σημαντικά η απονομή δικαιοσύνης καθώς ο χρόνος έκδοσης αποφάσεων μειώθηκε ήδη στο μισό.

Δεν είναι προφανώς όλα τέλεια στη χώρα αυτή. Αλλά δεν είναι και όλα στραβά.

Η πρόοδος αντιθέτως, στην τελευταία επταετία, τουλάχιστον στα βασικά-Παιδεία, Υγεία, Άμυνα, Οικονομία, Υποδομές και σχέσεις Κράτους -Πολίτη-είναι σημαντική και πέρα από κάθε αμφιβολία.

Και λάθη φυσικά γίνονται και ολιγωρίες υπάρχουν. Αλλά ούτε υστερίες χρειάζονται, ούτε ισοπεδώσεις.

Και αν όλοι συμφωνήσουμε στα αυτονόητα, θα έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά.