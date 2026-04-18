Χάρη στο «Lázár» συγκρίνουν τον 22χρονο Νέλιο με τον Τόμας Μαν

Ο Νέλιο Μπίντερμαν είναι μόλις 22 ετών. Έγραψε ένα «παλιομοδίτικο» μυθιστόρημα ένα ευρύ, γοτθικών αποχρώσεων, οικογενειακό έπος και όχι μόνο σάρωσε, αλλά έχει συγκριθεί και με τον Τόμας Μαν, έναν από τους πιο σπουδαίους και εμβληματικούς συγγραφείς του 20ου αιώνα. Τίτλος του βιβλίου «Lázár».

«Επικό, τραγικό και τραυματικό, θυελλώδες, νοσταλγικό και βαθιά ρομαντικό», χαρακτήρισε το «Lázár» η Süddeutsche Zeitung. Το βιβλίο παρέμεινε για 29 εβδομάδες στη λίστα των πλέον ευπώλητων της Γερμανίας και σε μια νύχτα ο εντυπωσιακά νεαρός συγγραφέας μετατράπηκε σε λογοτεχνικό αστέρα. Προκάλεσε, δε, συγκρίσεις με το «Buddenbrooks», το οικογενειακό έπος του Μαν του 1901. Το «Lázár» συγκρίθηκε και με τα «Εκατό Χρόνια Μοναξιά» του Μαρκές, αλλά και με το «Radetzky March» του Γιόζεφ Ροτ. Από την περασμένη Τρίτη το συγγραφικό ντεμπούτο του Μπίντερμαν κυκλοφορεί και στην Αγγλική γλώσσα, σε εξαιρετική μετάφραση όπως έχει γραφτεί, του Τζέιμι Μπάλοχ και από τον εκδοτικό οίκο Summit Books.

Ο πιτσιρικάς Νέλιο Μπίντερμαν είναι Ελβετός και μεγάλωσε σε ένα μεσοαστικό περιβάλλον στη Ζυρίχη. Ο πατέρας του, ωστόσο, είναι απόγονος αριστοκρατικής οικογένειας της Ουγγαρίας, που ασχολούνταν με το εμπόριο κοσμημάτων. Συγκεκριμένα, ήταν οι κοσμηματοπώλες των γαλαζοαίματων αλλά η περιουσία τους κατασχέθηκε, αργότερα, από το κομμουνιστικό καθεστώς.

Η οικογένεια ταξίδευε και επισκέπτονταν συχνά τα κάστρα που κάποτε ανήκαν στους προγόνους της. Ο Μπίντερμαν, σε πρόσφατη συνέντευξη του, τα περιγράφει ως βγαλμένα από παραμύθι. Μια από τις ιδιοκτησίες, ωστόσο, είχε μετατραπεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα με τα πορτραίτα των αριστοκρατών προπατόρων του να εξακολουθούν να κρέμονται από τους τοίχους.

Εδώ και μήνες τα γερμανικά μίντια ασχολούνται επίμονα με το πως ένας έφηβος κατάφερε να γράψει ένα τόσο «παραδοσιακό», επικό μυθιστόρημα που πατάει πάνω στην ιστορία της Ουγγαρίας του 20ού αιώνα. Ο συγγραφέας όχι μόνο δεν έχει προσωπικές μνήμες από το τέλος της κομμουνιστικής κυριαρχίας στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά δεν είχε καν γεννηθεί όταν κατέρρευσαν οι Δίδυμοι Πύργοι. Γεννημένος το 2003, ο Νέλιο Μπίντερμαν ανήκει στο πρώτο κύμα συγγραφέων μυθοπλασίας της Gen Z.

Ο Άνταμ Ζομποκτσίνκσι κριτικός λογοτεχνίας στη γερμανική εφημερίδα Die Zeit, υποστηρίζει ότι ο θόρυβος γύρω από το βιβλίο προέκυψε εν μέρει λόγω της αντίθεσης ανάμεσα στη νεαρή ηλικία του Μπίντερμαν και στο «μεγάλο εύρος και την ιστορική προοπτική» του μυθιστορήματος. Σημείωσε, επίσης, ότι οικογενειακά μυθιστορήματα όπως το «Lázár» είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στη Γερμανία «ακριβώς επειδή τόσες πολλές οικογένειες εδώ έχουν, για πολλούς λόγους, διαλυθεί ή στιγματιστεί από τον πόλεμο». Το βιβλίο, επισήμανε, πραγματεύεται εν μέρει δύο περιόδους που παραμένουν καίριες για τη γερμανική ταυτότητα: τον ναζισμό και τον σταλινισμό.

Έπειτα, υπάρχει και η σύνδεση με την πραγματική οικογένεια του Μπίντερμαν, της οποίας η αριστοκρατική καταγωγή ανάγεται στον Μίκαελ Λαζά Μπίντερμαν, ο οποίος έφτασε στη Βιέννη από τη σημερινή Σλοβακία γύρω στο 1800 και αργότερα συνέβαλε στην ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας της Αυστρίας. Οι απόγονοί του, γνωστοί ως Μπίντερμαν φον Τουρόνις, απέκτησαν πολυάριθμες ιδιοκτησίες, μεταξύ άλλων και σε περιοχές της σημερινής Τσεχίας.

Ο νεαρός συγγραφέας ξεκίνησε να γράφει το βιβλίο του όταν ήταν 16 ετών και το ολοκλήρωσε στα είκοσι. Το έδωσε στο πατέρα του κι εκείνος αρχικά είπε ότι δεν του θύμιζε την ιστορία της οικογένειας του, καθώς ο Νέλιο είχε κάνει κάποιες αλλαγές με πολλή φαντασία, προσδίδοντας στην πλοκή μυστικιστικό τόνο, για να είναι ελεύθερος να γράφει ό,τι θέλει. Ο πατέρας του διάβασε το βιβλίο χωρίς κωλύματα, αυτή τη φορά, για να αναγνωρίσει την ιστορία της οικογένειας όπως χάνεται στο παρελθόν με τις γοτθικές πινελιές του γιου του.

Οι πρώτες σελίδες μας εισάγουν σε έναν κόσμο βγαλμένο κατευθείαν από μια γοτθική παραβολή. Σε ένα απομονωμένο αρχοντικό, δίπλα σε ένα ζοφερό, απειλητικό δάσος, γεννιέται ένα αλλόκοτο μωρό. Αυτό το απόκοσμο παιδί, ο Lajo, είναι προορισμένο να συνεχίσει το οικογενειακό όνομα των Lázár, μιας ευγενούς δυναστείας με μια ανησυχητική τάση να χάνει τα λογικά της, να πεθαίνει βίαια ή και τα δύο. Την ίδια στιγμή, σε μια άλλη πτέρυγα του σπιτιού, παραμονεύει ο μεγαλύτερος αδελφός του βαρόνου, ο οποίος έχει αποκλειστεί από τον τίτλο του βαρονέτου λόγω παραφροσύνης…

Το οικογενειακό έπος θα μεταφερθεί στον κινηματογράφο από τον Τομ Τίκβερ, σκηνοθέτη του «Run Lola Run» και συνδημιουργό της τηλεοπτικής σειράς «Babylon Berlin». Σε ανακοίνωσή του για την προσαρμογή, ο Τίκβερ το περιέγραψε ως «ένα βιβλίο που μας παρασύρει μέσα από τις παλίρροιες της ζωής- και του έρωτα- και μας κάνει ευτυχισμένους με έναν ανησυχητικά έντονο τρόπο».

Ο Νέλιο Μπίντερμαν παρά την επιτυχία του «Lázár» ζει μια φυσιολογική ζωή, αναζητά διαμέρισμα, θέλει να βγαίνει με τους φίλους του. Σπουδάζει στο πανεπιστήμιο της Ζυρίχης γερμανική φιλολογία και κινηματογράφο και πολλές φορές αισθάνεται περίεργα όταν βλέπει τους καθηγητές του, οι οποίο βαθμολογούν τα γραπτά του, να διαβάζουν το μυθιστόρημα του. Αλλά βάζει ο ίδιος τέλος στη νεανική ανασφάλεια. «Αν δεν ήταν καλό δεν θα το διάβαζαν».