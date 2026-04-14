ΕΕ: Οι αεροπορικές εταιρείες εκπέμπουν SOS και καλούν την Κομισιόν να πάρει μέτρα

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει με έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των εκτεταμένων κλεισιμάτων εναέριου χώρου και των αυξανόμενων ανησυχιών για τις ελλείψεις καυσίμων για αεροσκάφη, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters.

Ο βιομηχανικός όμιλος Airlines for Europe (A4E) ζήτησε από την ΕΕ να εισαγάγει μια σειρά μέτρων αντιμετώπισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ των προμηθειών καυσίμων για αεροσκάφη, της προσωρινής αναστολής της αγοράς άνθρακα της ΕΕ για την αεροπορία και της κατάργησης ορισμένων φόρων αεροπορίας, αναφέρει το έγγραφο.

Ο τομέας της αεροπορίας έχει πληγεί από κλεισίματα εναέριου χώρου από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με την Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύει στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να λειτουργούν στον εναέριο χώρο αρκετών χωρών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ και του Κατάρ μέχρι τις 24 Απριλίου.

Ο τομέας αντιμετωπίζει επίσης μια κρίση καυσίμων για αεροσκάφη μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο βιομηχανικός όμιλος Airports Council International Europe (ACI) προειδοποίησε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια συστηματική έλλειψη καυσίμων για αεροσκάφη σε τρεις εβδομάδες.