Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Με τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ να ολοκληρώνονται «άκαρπα»και χωρίς συμφωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε νέες δηλώσεις, λέγοντας ότι έδωσε εντολή στο αμερικανικό ναυτικό για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ενώ επανέλαβε ότι θα μπορούσε να «καταστρέψει το Ιράν μέσα σε μία ώρα». Παράλληλα, η Τεχεράνη απάντησε ότι «θα παγιδεύσουμε τους εχθρούς μας σε θανάσιμη δίνη». Συνεχής ενημέρωση.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες πως θα προχωρήσουν στην επιβολή, από τις 17:00 (ώρα Ελλάδας), αποκλεισμού «εναντίον πλοίων όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των λιμανιών στον Αραβικό Κόλπο (...) και τον κόλπο του Ομάν», σύμφωνα με ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Ταυτόχρονα διαβεβαίωσαν ότι θα επιτρέπουν την κυκλοφορία σε πλοία που δεν αναχωρούν ή κατευθύνονται στο Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ, θαλάσσιας αρτηρίας στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

04:52 Τραμπ: Δεν με ενδιαφέρει αν το Ιράν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει αν το Ιράν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού οι συνομιλίες στο Πακιστάν δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

«Δεν με νοιάζει αν επιστρέψουν ή όχι. Αν δεν επιστρέψουν, δεν έχω κανένα πρόβλημα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη Βάση Άντριους στο Μέριλαντ, κατά την επιστροφή του από τη Φλόριντα.

Συνεχίζοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο... εξακολουθούν να το θέλουν, και το κατέστησαν σαφές την προηγούμενη νύχτα. Ο στρατός τους έχει εξαφανιστεί και οι πύραυλοί τους έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί. Η ικανότητα κατασκευής πυραύλων και drones έχει σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί».

04:30 Επίθεση Τραμπ στον πάπα Λέοντα μέσω ανάρτησης

«Ο Πάπας Λέων είναι ΑΔΥΝΑΜΟΣ όσον αφορά την εγκληματικότητα και απαράδεκτος στην εξωτερική πολιτική», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

02:00 Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Αλμπανέζε δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν έχει ζητήσει βοήθεια από τη χώρα του για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

01:00 Αραγτσί: Η εχθρότητα γεννά εχθρότητα - Ήμασταν «εκατοστά» μακριά από μια συμφωνία με τις ΗΠΑ

«Η καλή θέληση γεννά καλή θέληση. Η εχθρότητα γεννά εχθρότητα», τόνισε σε μήνυμά του στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, λίγες ώρες μετά το τέλος των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν, επισημαίνοντας ότι «ήμασταν εκατοστά μακριά» από μια συμφωνία.

«Το Ιράν συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ με καλή πίστη για να τερματιστεί ο πόλεμος. Όμως, όταν βρισκόμασταν μόλις λίγα εκατοστά μακριά από το «Μνημόνιο Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ», αντιμετωπίσαμε μαξιμαλισμό, αλλαγές στους όρους και αποκλεισμό».

«Δεν αντλήθηκε κανένα δίδαγμα. Η καλή θέληση γεννά καλή θέληση. Η εχθρότητα γεννά εχθρότητα», καταλήγει ο Αραγτσί.

00:52 CENTCOM: Οι ΗΠΑ ξεκινούν από αύριο ναυτικό αποκλεισμό γύρω από το Ιράν με εντολή Τραμπ

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι από αύριο θα αρχίσει να εφαρμόζει ναυτικό αποκλεισμό γύρω από το Ιράν, κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ.

Σε ανακοίνωσή της, η CENTCOM ανέφερε ότι οι δυνάμεις της «θα αρχίσουν να εφαρμόζουν αποκλεισμό σε κάθε θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια στις 13 Απριλίου στις 10:00 π.μ. ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ, σύμφωνα με τη διακήρυξη του προέδρου».

Όπως διευκρινίζεται, ο αποκλεισμός θα εφαρμοστεί αμερόληπτα σε πλοία όλων των χωρών που εισέρχονται ή αποχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν.

00:20 Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από ρουκέτα της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Δύο στρατιώτες της 98ης Μεραρχίας τραυματίστηκαν από επίθεση με ρουκέτα της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο την Κυριακή, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Όπως ανέφερε ο ισραηλινός στρατός, οι δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν από το ωστικό κύμα που προκάλεσε η έκρηξη της ρουκέτας. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ έχουν ενημερωθεί οι οικογένειές τους.

23:56 Ιρανός πρέσβης στο Πακιστάν: Η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή

Οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως ένα γεγονός «αλλά ως μια διαδικασία», τόνισε αφήνοντας ελπίδες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

23:42 Οι Φρουροί της Επανάστασης θα θεωρήσουν παραβίαση της εκεχειρίας ενδεχόμενη προσέγγιση πολεμικών σκαφών στα στενά

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα πως οποιοδήποτε στρατιωτικό σκάφος αποπειραθεί να πλησιάσει τα στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί πως παραβιάζει την κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ και θα αντιμετωπισθεί σκληρά και αποφασιστικά.

Τα στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την «ευφυή διαχείριση» του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, υποστηρίζουν οι Φρουροί σε δήλωση που μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, στην οποία προσθέτουν ότι είναι «ανοικτά για την ασφαλή διέλευση μη στρατιωτικών σκαφών σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις».