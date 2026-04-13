Οι ΗΠΑ πρότειναν στο Ιράν να αποδεχτεί μια 20ετή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο και μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ιρανοί αντέδρασαν προτείνοντας μια συντομότερη περίοδο μικρότερη των δέκα ετών. Η εν λόγω διαπραγμάτευση θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι διαφορές σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν — και συγκεκριμένα, το αν η Τεχεράνη θα συμφωνήσει να μην εμπλουτίζει ουράνιο και να παραδώσει τα υπάρχοντα αποθέματά της — ήταν το κύριο σημείο διαφωνίας που εμπόδισε την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία προσπαθούν τώρα να γεφυρώσουν τα εναπομείναντα κενά και να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε αποκλεισμό του Ιράν ως μέρος των προσπαθειών να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του δύναμη στις συνομιλίες. «Υπάρχει συνεχής επαφή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και πρόοδος στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Το εν λόγω αίτημα των ΗΠΑ αποτέλεσε κρίσιμο ζήτημα στις μαραθώνιες διαπραγματεύσεις του Σαββατοκύριακου. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν τουλάχιστον 20 χρόνια με κάθε είδους άλλους περιορισμούς», ανέφερε πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Οι ΗΠΑ ζήτησαν επίσης από το Ιράν να απομακρύνει όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Οι Ιρανοί δήλωσαν ότι θα συμφωνούσαν αντ' αυτού σε μια «εποπτευόμενη διαδικασία αραίωσης», σύμφωνα με τις δύο πηγές.

Αν και δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, οι Ιρανοί πίστευαν ότι ήταν κοντά σε μια αρχική συμφωνία μέχρι το πρωί της Κυριακής και αιφνιδιάστηκαν από τη συνέντευξη Τύπου του Αντιπροέδρου Βανς. Ο Αντιπρόεδρος δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι η συμφωνία ήταν κοντά, κατηγόρησε τους Ιρανούς και ανακοίνωσε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία θα αναχωρούσε από το Ισλαμαμπάντ.